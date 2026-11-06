Синоптики предупредили татарстанцев о снеге и гололеде в субботу

В субботу, 7 ноября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды: пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна гололедица. Об этом предупредили в гидрометцентре республики, а также в Госавтоинспекции Казани и МЧС Татарстана.

По прогнозам синоптиков, ночью в регионе будет облачно, пройдет небольшой и умеренный снег, днем местами осадки. Западный и юго-западный ветер разгонится до 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов, днем ожидается от минус 1 до плюс 3 градусов. В Казани также будет облачно, ночью и днем прогнозируют небольшой снег и мокрый снег, столбики термометров покажут от нуля до минус 2 градусов ночью и от нуля до плюс 2 градусов днем.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, выбирать скорость с учетом погодных условий и избегать опасных маневров, особенно выезда на встречную полосу. Водителям напомнили о необходимости пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей в автокреслах. Сотрудники МЧС рекомендуют проверить, соответствуют ли шины состоянию дорожного покрытия, увеличить дистанцию между машинами и не совершать резких движений. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, не торопиться и наступать на всю подошву обуви.

Напомним, что с утра в Татарстане действует штормовое предупреждение о сильном снеге в восточных районах. Непогода затронула и соседний Башкортостан, где ограничили движение транспорта на нескольких участках федеральных и региональных трасс, в том числе недалеко от Набережных Челнов и Нижнекамска.