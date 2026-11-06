Ученые Красноярска разработали пропитку, защищающую древесину от огня

В Университете Решетнева разработали новый состав для огнезащитной обработки хвойной древесины. Он не только снижает воспламеняемость материала, но и препятствует вымыванию защитных компонентов под воздействием влаги.

Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, комбинированная пропитка одновременно выполняет функции антипирена и красителя. Это позволяет объединить два этапа обработки древесины и упростить производство.

Состав рассчитан на применение в строительстве и изготовлении изделий из дерева. Среди возможных сфер использования — стропильные конструкции, фасады, террасы, мебель для общественных помещений и противопожарные двери.

Одной из проблем традиционных антипиренов остается их растворимость в воде. Из-за осадков и влажной уборки защитные вещества постепенно покидают структуру древесины. Красноярские ученые предложили технологию, которая закрепляет компоненты пропитки внутри материала.

Испытания показали, что обработанная древесина теряет при горении на 35% меньше массы по сравнению с необработанной. Устойчивость к вымыванию при этом увеличивается в полтора раза. Образец сосны обыкновенной получил классификацию трудновоспламеняемого материала по ГОСТу.

По оценке разработчиков, новая пропитка может решить сразу несколько задач производителей строительных материалов и мебели: обеспечить огнезащиту, устойчивость к влаге и необходимый внешний вид древесины, сообщает "Самара Онлайн 24".