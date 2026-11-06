Жители Татарстана отдыхают три дня подряд из-за Дня Конституции

В пятницу, 6 ноября, Татарстан отмечает День Конституции республики. Эта дата официально объявлена нерабочим праздничным днем, поэтому у жителей региона с пятидневной рабочей неделей появились длинные выходные — с 6 по 8 ноября включительно. Приступить к работе при таком графике придется в понедельник, 9 ноября.

Праздник связан с принятием основного закона республики 6 ноября 1992 года. Документ утвердил Верховный Совет, и в 2026 году со дня его принятия исполняется 34 года. Конституция закрепляет основы государственного устройства, права и свободы человека, а также принципы работы органов власти. Кроме того, она устанавливает, что татарский и русский языки являются равноправными государственными языками Татарстана и используются на равных основаниях в государственных учреждениях и органах местного самоуправления.

Статус нерабочего дня закреплен в республиканском законе «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан». В этот же перечень входят День Республики, Ураза-байрам и Курбан-байрам. В производственном календаре на 2026 год дата также отмечена как праздничная, поэтому правило действует по всему региону — от Казани и Набережных Челнов до Нижнекамска и Альметьевска.

Четверг, 5 ноября, остается рабочим, но предпраздничным: по производственному календарю его продолжительность сокращается на час. Аналогичное сокращение предусмотрено и 3 ноября — накануне Дня народного единства. В начале ноября татарстанцы отмечают два разных праздника: 4 ноября — День народного единства, который дает право на отдых по всей России, а 6 ноября — региональный День Конституции. Обе даты учтены в производственном календаре республики.

Принятие Конституции стало одним из ключевых этапов формирования современной системы государственной власти Татарстана. Основной закон закрепил равенство граждан перед законом и судом, гарантии прав и свобод, а также право пользоваться родным языком и свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества.