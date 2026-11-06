Стоки в озере Шанхай проверили после жалоб казанцев

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана организовало проверку после сообщений о сбросе сточных вод в озеро Шанхай. Жалоба поступила от жителей Казани 5 ноября, они утверждали, что сброс произошел еще 23–24 октября.

В день получения обращения инспекторы ведомства вместе с сотрудниками лаборатории выехали на место, чтобы оценить ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно картографическим данным, водоем расположен в районе подпора Куйбышевского водохранилища. Эта зона находится в ведении Росприроднадзора, что учитывается при проведении проверочных мероприятий.