Новости Татарстана

Стоки в озере Шанхай проверили после жалоб казанцев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минэкологии РТ проверило жалобу казанцев на сбр...

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Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана организовало проверку после сообщений о сбросе сточных вод в озеро Шанхай. Жалоба поступила от жителей Казани 5 ноября, они утверждали, что сброс произошел еще 23–24 октября.

В день получения обращения инспекторы ведомства вместе с сотрудниками лаборатории выехали на место, чтобы оценить ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно картографическим данным, водоем расположен в районе подпора Куйбышевского водохранилища. Эта зона находится в ведении Росприроднадзора, что учитывается при проведении проверочных мероприятий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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