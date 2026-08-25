На Амурском газохимическом комбинате произошло возгорание, жертв нет
На территории строительной площадки Амурского газохимического комбината в Приамурье произошло возгорание. Пострадавших, по предварительным данным, нет, угрозы для жителей прилегающих территорий также не зафиксировано, сообщили в пресс-службе предприятия, передает «Амурская правда».
В компании заявили, что сотрудники проводят остановку оборудования, которое находилось на этапе пусконаладочных работ. Эти действия выполняются для обеспечения безопасности и снижения возможного ущерба.
Работников, которые не участвуют в ликвидации происшествия, выводят за территорию предприятия. На место вызваны оперативные службы, продолжается локализация последствий возгорания.
Причины пожара пока не установлены. Масштаб повреждений также предстоит оценить после завершения первоочередных мероприятий.
По данным ГУ МЧС по Амурской области, возгорание произошло именно на территории строительной площадки. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.
Амурский газохимический комплекс строится в Амурской области. Проект реализуется как крупное производство базовых полимеров, включая полиэтилен и полипропилен.
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