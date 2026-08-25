Новости Татарстана

Житель Нурлата получил шесть месяцев условно за неуплату алиментов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Житель Нурлата осужден за неуплату алиментов, д...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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42-летний житель Нурлата умудрился накопить долг по алиментам более 900 тысяч рублей. За это он получил шесть месяцев условно. С декабря 2025 по апрель 2026 года мужчина уклонялся от выплат на содержание собственного ребенка, хотя суд обязал его это делать.

Ранее должника уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Однако на него это не подействовало. В суде подсудимый полностью признал вину, что, вероятно, смягчило наказание.

Суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Если он снова не заплатит, условный срок может стать реальным.

Напомним, что в Казани похожая ситуация произошла с другим неплательщиком. Мужчина вернул долг в 900 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов Авиастроительного района.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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