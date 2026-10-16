Михаил Пиотровский сообщил о визите Трампа и новых гостях Эрмитажа

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об изменениях в работе музея, отношении к современным технологиям и привычках нового поколения посетителей. Он также поделился воспоминаниями о том, какое впечатление петербургский музей произвел на Дональда Трампа. Об этом руководитель Эрмитажа сообщил в интервью РИА Новости.

По мнению Пиотровского, современные цифровые платформы приучают людей к быстрому восприятию информации. Однако такой подход далеко не всегда полезен при знакомстве с произведениями искусства. Руководитель музея убежден, что чтению, размышлениям и посещению выставок необходимо уделять достаточно времени.

Вместо попыток обойти все музейные залы за одно посещение он рекомендует сосредоточиться на отдельных экспонатах и внимательно их изучить. Для развития подобных навыков в Молодежном образовательном центре Эрмитажа действуют специальные программы, включающие занятия с искусством и музыкальные мероприятия.

При этом Пиотровский не выступает против современных развлечений. Он считает важным предлагать людям разные способы знакомства с культурой, не пытаясь заставить их отказаться от привычных форм досуга.

В частности, Эрмитаж начал включать компьютерные игры в музейные экспозиции. Один из представленных проектов использует художественные образы, знакомые по советским детским книгам. Таким образом, современные цифровые произведения уже становятся частью музейного пространства.

Отдельной темой разговора стало искусство, созданное при помощи нейросетей. Пиотровский сообщил, что музей давно занимается подобными экспериментами и ранее организовывал посвященные им выставки.

По его мнению, развитие искусственного интеллекта способно изменить существующие представления об авторстве и интеллектуальной собственности. Директор Эрмитажа напомнил, что в истории культуры далеко не всегда существовало привычное сегодня понимание индивидуального создателя произведения.

Он допустил, что распространение нейросетей вновь заставит общество задуматься о принадлежности результатов творческой деятельности. При этом Пиотровский не исключает появления таких работ в музейных собраниях.

Рассуждая о том, какие предметы смогут охарактеризовать нынешнюю эпоху через одно или два столетия, руководитель Эрмитажа не стал делать окончательных выводов. Он отметил, что сегодня одним из символов времени можно считать мобильный телефон, однако история технологий показывает, насколько неожиданной бывает судьба привычных устройств.

В качестве примера Пиотровский вспомнил пейджеры, которые долгое время воспринимались как окончательно устаревшие средства связи. Недавние события на Ближнем Востоке вновь привлекли к ним внимание. Поэтому предсказать, какие именно предметы сохранят особое значение для будущих поколений, пока трудно.

Также директор музея рассказал об интересе Дональда Трампа к Эрмитажу. По его воспоминаниям, во время посещения Санкт-Петербурга будущий американский президент восхищался музейным собранием и называл Эрмитаж лучшим музеем мира.

Пиотровский предположил, что впечатления от оформления исторических интерьеров могли отчасти отразиться в архитектурных предпочтениях Трампа. Поводом для такого рассуждения стало обсуждение сходства нового бального зала Белого дома с Георгиевским залом Зимнего дворца. При этом речь идет именно о предположении, а не об установленном факте заимствования.

Значительные перемены, по словам руководителя Эрмитажа, произошли и среди посетителей. Большие организованные туристические группы, прежде создававшие скопления людей в залах, стали встречаться значительно реже.

Одновременно увеличилась доля самостоятельных гостей. В музей чаще приходят семьи с детьми, молодые люди и пары, предпочитающие выбирать интересующие их произведения без привязки к стандартным экскурсионным маршрутам.

Согласно внутренней статистике Эрмитажа, большинство посетителей сейчас моложе 36 лет. В Главном штабе средний возраст аудитории еще ниже. При этом около 60% гостей музея составляют женщины.

Для удобства публики руководство изменило организацию посещений. Потоки туристов распределяют по времени, музей работает до 20 часов, а стоимость вечерних билетов снижена.

Кроме того, Эрмитаж уделяет больше внимания масштабным реставрационным работам, не стремясь постоянно увеличивать число временных выставок.

Пиотровский положительно оценивает происходящие изменения. По его наблюдениям, посетители стали внимательнее относиться к искусству и чаще выбирают спокойное, вдумчивое знакомство с экспозициями.

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