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Лаборатория Касперского нашла новые атаки на автоинфосистемы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Хакеры разработали новый способ заражения мультимедийных систем автомобилей на Android. Вредоносные модули позволяют показывать нежелательную рекламу, проводить рекламные махинации и собирать данные о системе, сообщили РИА Новости в «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании выявили новую вредоносную кампанию, нацеленную на автомобильные мультимедийные системы. По их данным, злоумышленники внедрили девять разных команд, которые могут использоваться для показа рекламы, загрузки дополнительных вредоносных модулей и сбора технических сведений.

Вредоносная программа устанавливается на автомобильную систему как обычное приложение. При этом у нее нет пользовательского интерфейса, поэтому она может работать незаметно в фоновом режиме.

Специалисты установили, что злоумышленники собирали информацию о системе. В частности, речь идет о разрешении экрана, модели устройства и идентификаторе беспроводной сети.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что производители автомобильных мультимедийных систем часто выбирают Android из-за гибкой настройки интерфейсов, возможности добавлять системные компоненты и устанавливать пользовательские приложения.

При этом такие устройства могут запускать многие стандартные приложения для Android и вместе с тем остаются уязвимыми для вредоносных программ. Хотя в мультимедийных системах обычно нет большого объема конфиденциальных данных, они нередко имеют разъемы для сим-карт и постоянный доступ к интернету для навигации и обновлений.

Именно это, по мнению экспертов, делает автомобильные медиасистемы потенциальной целью для атак.

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