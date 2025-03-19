Клиенты Сбера отмечают Международный день клиента: истории успеха и советы предпринимателей

Римма Рахимова, генеральный директор ООО «ФудЭкс» - производство и продажа гигиенической продукции EKITTO и NAO.

Какие ключевые факторы, на ваш взгляд, определяют успех современного предпринимателя в нашем регионе?

Финансовая грамотность, аналитический склад ума и лидерские качества являются важнейшими составляющими успеха предпринимателя в современном мире. Умение эффективно управлять бюджетом, анализировать рыночные тренды и оперативно принимать управленческие решения становится критическим фактором, особенно в условиях экономической нестабильности.

Как вы пришли к решению заняться собственным бизнесом? Были ли у вас сомнения или страхи на старте?

Мы начали свой бизнес в 2017 году вместе с супругом. Тогда у нас возникло желание предлагать продукцию, которая действительно помогает людям. Идея возникла из личных переживаний: на тот момент у нас был маленький ребёнок, и мы столкнулись с проблемой выбора качественных и доступных подгузников. Именно тогда мы решили разработать собственные подгузники, сочетающие высокое качество и доступную цену. Сначала запустили одну линейку, а сегодня у нас уже два бренда — EKITTO и NAO, выпускающих как детские, так и взрослые подгузники. Недавно мы расширили производство, открыв завод бытовой химии, где теперь делаем гели для стирки, кондиционеры и другие товары под марками KITTO и NAO. Да, страх был, но страсть к делу и вера в нашу идею помогли преодолеть все сложности.

Какой самый ценный урок вы извлекли из своей предпринимательской деятельности?

Главный урок, который я извлекла, звучит так: «Опора на себя — ключ к успеху». Важно руководствоваться не словами, а чётко оговорёнными условиями. Это помогает избежать ненужных сложностей и минимизировать возможные риски.

Какие тенденции в вашем секторе экономики вы считаете наиболее перспективными на ближайшие годы?

В сегменте производства подгузников и бытовой химии наибольшие перспективы связаны с использованием экологически чистых материалов и развитием онлайн-продаж. Экологичность и быстрая биоразлагаемость товаров становятся всё более востребованными, а продажи через маркетплейсы продолжают стремительно расти.

Расскажите о самом сложном вызове, с которым вы столкнулись в бизнесе, и как вы справились с ним? Как вы выстраиваете отношения с клиентами? Что для вас самое важное в клиентском сервисе?

Один из серьёзнейших вызовов произошёл в 2022 году, когда курс доллара резко поднялся до 120 рублей. Наш долг перед поставщиками и транспортными компаниями мгновенно увеличился, и рынок погрузился в состояние неопределенности. Мы договорились с заводом об отсрочке платежей и повысили цены, что вызвало недовольство среди потребителей. Другой сложный момент настал в прошлом году, когда санкции осложнили международные платежи. В результате мы приняли решение построить собственный завод бытовой химии в Татарстане. В отношениях с клиентами для нас важны честность и открытость. Мы всегда прислушиваемся к их мнению и учитываем обратную связь.

Есть ли у вас любимые бизнес-книги или ресурсы, которыми вы пользуетесь регулярно?

Я периодически смотрю интервью успешных бизнесменов, изучаю их подходы и советы по управлению бизнесом. Эти источники помогают вдохновляться и находить новые идеи.

Как вы видите будущее своего бизнеса через 5–10 лет? Какие планы на развитие у вас есть?

Через пять лет я вижу увеличение объёмов продаж и расширение ассортимента. Мечтаю, чтобы наша продукция сопровождалась людей на всех этапах их жизни. Планируем продолжать развивать экологичное производство и укреплять позиции на рынке.

Как вы поддерживаете баланс между работой и личной жизнью? Есть ли у вас секреты продуктивности?

Важно уметь планировать время, делегировать задачи и находить время для отдыха и семьи. Это позволяет оставаться продуктивным и сохранять энергию для новых достижений.

Что бы вы посоветовали молодым предпринимателям, которые начинают свой путь?

Будьте настойчивыми, верьте в свою идею, учитесь на ошибках и не бойтесь экспериментировать. Найдите наставников, которые помогут вам развиваться.

Как партнёрство со Сбером помогает вам в достижении успеха?

Сбер сыграл ключевую роль в развитии нашего бизнеса. Когда другие банки отказывались предоставлять финансирование из-за отсутствия залога, он поддержал нас через программы гарантийного фонда. Его поддержка помогла воплотить наши идеи в жизнь и своевременно реагировать на изменения рынка.

Сбер поддерживает на каждом этапе взаимодействия, обеспечивая надежное партнерство и выстраивая долгосрочные отношения, основанные на доверии и сотрудничестве.