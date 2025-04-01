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ИИ предсказал катастрофу к 2050 году

Климатологи предупреждают не только о потеплени...

pixabay.com

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Учёные использовали мощный суперкомпьютер, чтобы выяснить, насколько вероятен глобальный коллапс цивилизации.

Современное человечество живёт под постоянной угрозой — от ядерной войны до природных катастроф. Стихийные бедствия вроде наводнений, засух, цунами и вулканических извержений происходят всё чаще, во многом из-за изменений климата.

Климатологи предупреждают не только о потеплении, но и о риске возвращения ледникового периода. Дополнительную угрозу представляют астероиды, которые, в случае столкновения с Землёй, могут спровоцировать массовую гибель живых существ.

По данным The Daily Star, суперкомпьютер World One, разработанный при участии специалистов из MIT, проанализировал динамику загрязнения, рост населения и другие глобальные параметры. Его расчёты показывают, что к 2040 году условия жизни ухудшатся, а к 2050 году планета может приблизиться к критическому рубежу.

Искусственный интеллект также предсказал обострение проблем с питьевой водой и исчерпанием ресурсов — об этом ранее сообщали и другие ИИ-системы, моделирующие будущее планеты, пишет Кулик.

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