Исследование гравитационных волн, возникающих после столкновения чёрных дыр, показало соответствие наблюдаемых сигналов общей теории относительности. К такому результату пришла международная команда из более чем 70 специалистов. Их работа опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity.

После объединения чёрных дыр образовавшаяся чёрная дыра испускает гравитационные волны. Их колебания постепенно затухают — этот процесс учёные называют «звоном». Анализируя его характеристики, исследователи могут получать сведения о свойствах нового объекта. Такой подход известен как спектроскопия чёрных дыр.

Авторы объединили компьютерные расчёты с изучением научных работ и проанализировали данные сотен зарегистрированных слияний. Полученные результаты согласуются с предсказаниями теории Эйнштейна. Однако возможности нынешних приборов пока ограничивают точность измерений.

По словам соавтора работы, доцента Бирмингемского университета Грегорио Карулло, изучение затухающих сигналов может помочь ответить на фундаментальные вопросы о природе гравитации и существовании новых форм материи и энергии.

Общая теория относительности объясняет гравитацию искривлением пространства-времени и предсказывает существование чёрных дыр и гравитационных волн. Несмотря на математические выводы, Эйнштейн до конца жизни сомневался в том, что материя способна сжиматься до состояния чёрной дыры.

Исследователи надеются, что наземные детекторы нового поколения обеспечат более точные наблюдения. Это позволит глубже изучить процессы слияния, формирования и эволюции чёрных дыр, сообщает "Самара Онлайн 24".