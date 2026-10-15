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В «Авито авто» назвали машины, на которые прошел спад цен в III квартале

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Средняя стоимость нескольких моделей новых автомобилей на российском рынке снизилась по итогам третьего квартала 2026 года. Наиболее заметное удешевление среди перечисленных машин зафиксировано у Jetour Dashing и Jaecoo J7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения «Авито Авто».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Jetour Dashing потерял в цене 10,6%. Теперь его средняя стоимость составляет 2,8 млн рублей. Автомобиль Jaecoo J7 стал доступнее на 6%, его средний ценник опустился до 3,1 млн рублей.

Снижение стоимости затронуло и другие представленные на рынке модели. Так, Lada Largus подешевела на 3,5%, до 1,7 млн рублей. Средняя цена Chery Tiggo 9 уменьшилась на 2,8% и достигла 4,4 млн рублей. За Lada Iskra стали просить в среднем 1,5 млн рублей, что на 2,4% меньше прежнего показателя.

Еще две модели продемонстрировали одинаковое снижение цен на 1,6%. Речь идет о Tenet T8, средняя стоимость которого составила 3,6 млн рублей, и Lada Largus Cross с ценником около 2 млн рублей.

При этом интерес россиян к приобретению новых автомобилей продолжает увеличиваться. Как рассказал руководитель продаж направления «Новые автомобили» в «Авито» Артем Хомутинников, за январь — сентябрь 2026 года спрос вырос на 9,4%. Только в сентябре показатель оказался на 9,1% выше августовского уровня.

По словам представителя компании, положительная динамика связана сразу с несколькими обстоятельствами. Среди них он выделил снижение ключевой ставки и традиционное сезонное повышение покупательской активности.

Дополнительную поддержку спросу обеспечивают автомобильные дилеры. Они предлагают покупателям скидки и специальные условия, стремясь реализовать оставшиеся автомобили 2025 года выпуска.

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