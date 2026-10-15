Никитин сообщил о росте числа судов под флагом РФ

Министерство транспорта России занимается упрощением процедуры регистрации морских судов под национальным флагом. Ведомство намерено создать более удобные условия для судоходных компаний и повысить привлекательность российской регистрации. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин в ходе Российской энергетической недели, сообщает ТАСС.

По словам руководителя ведомства, соответствующая работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства ранее поставил задачу сделать российский флаг одним из наиболее привлекательных в мире для владельцев судов.

Никитин пояснил, что такое поручение было озвучено во время Петербургского международного экономического форума. Сейчас Минтранс принимает меры, направленные на повышение удобства оформления судов в российской юрисдикции.

Министр подчеркнул, что определенные результаты в этом направлении уже достигнуты. При этом для дальнейшего развития отечественного торгового флота предстоит выполнить значительный объем работы.

Одним из положительных показателей Никитин назвал увеличение общего дедвейта торговых судов, зарегистрированных под российским флагом. Этот показатель характеризует максимальную массу грузов, топлива, запасов и других переменных нагрузок, которую способно принять судно.

Глава Минтранса обратил внимание, что российская регистрация имеет значение не только с точки зрения удобства работы судовладельцев. По его словам, использование национального флага также дает дополнительные возможности для защиты интересов отечественного флота.

В ведомстве рассчитывают продолжить совершенствование условий регистрации, чтобы российский флаг становился более привлекательным для компаний, работающих в сфере морских перевозок.

Заявление прозвучало на международном форуме «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 14 по 16 октября 2026 года.

Мероприятие организовано фондом «Росконгресс» при поддержке правительства России, Министерства энергетики РФ и столичных властей. Информационным партнером форума выступает ТАСС.

Может быть интересно: