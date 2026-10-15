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Силуанов: госдолг РФ к 2030 году не превысит 25% ВВП

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Государственный долг России к 2030 году, согласно прогнозу Министерства финансов, останется в пределах 25% валового внутреннего продукта. Такую оценку представил глава ведомства Антон Силуанов. По его мнению, сохранение долговой нагрузки на указанном уровне позволит стране удержать ведущие позиции среди государств «Большой двадцатки» по этому показателю, сообщает РИА Новости.

Таким образом, согласно прогнозу министра, общая величина государственных долговых обязательств не превысит четверти российского ВВП. Силуанов считает, что подобное соотношение обеспечит России благоприятное положение в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира.

Оценка содержится в письменном заявлении министра финансов, подготовленном в преддверии заседания Международного валютно-финансового комитета. В документе также говорится, что проект федерального бюджета на 2027–2029 годы предусматривает дефицит на уровне около 2% ВВП. Сам Силуанов характеризует этот показатель как безопасный.

Ранее сообщалось об условиях возможного восстановления массового спроса на ипотечные кредиты в России. По оценкам специалистов, жилищное кредитование может вновь стать широко востребованным среди населения при снижении процентных ставок примерно до 12% годовых. Об этом ранее писала Общественная служба новостей.

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