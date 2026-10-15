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Ормузский пролив угрожает мировой продовольственной безопасности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Перебои с движением судов через Ормузский пролив представляют серьезную опасность для мировой продовольственной безопасности. Ограничения затрагивают перевозки нефти, поставки удобрений и международную морскую торговлю. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.

По словам специалиста, организация рассматривает происходящее как существенный риск для сельскохозяйственной отрасли. Проблема заключается в одновременном нарушении работы энергетического рынка, транспортных путей и системы обеспечения аграриев удобрениями.

Тореро пояснил, что при нормальных условиях через Ормузский пролив за сутки перевозят приблизительно 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. На этот маршрут приходится около четверти всех морских поставок нефти в мире.

Перенаправить часть грузов по другим маршрутам удалось, однако возможности альтернативной транспортировки остаются ограниченными. Кроме того, значительные объемы нефтедобычи в государствах Персидского залива, согласно оценкам, временно выведены из производства из-за угроз безопасности и сложностей с вывозом сырья.

Экономист подчеркнул, что последствия ограничений уже ощущаются в мировой продовольственной отрасли. Одним из основных факторов стало удорожание горючего, которое увеличивает расходы сельскохозяйственных производителей.

С момента начала конфликта бензин в среднем прибавил в цене 24%, тогда как дизельное топливо подорожало на 38%. Наиболее значительный рост стоимости дизеля отмечен в азиатских странах, где показатель достиг 46%.

В европейских государствах дизельное топливо стало дороже на 38%. Для Африки, Латинской Америки и стран Карибского бассейна увеличение составило 34%.

Как объяснил Тореро в интервью для Всемирного продовольственного форума, повышение цен на горючее отражается практически на всех процессах производства и доставки продуктов питания. Дополнительные затраты возникают при выращивании сельскохозяйственных культур, использовании оросительных систем, переработке продукции, ее охлаждении и перевозке.

Отдельную обеспокоенность ФАО вызывают нарушения поставок минеральных удобрений. На фоне увеличения расходов на энергоресурсы проблемы с их производством и международной торговлей способны спровоцировать дальнейшее подорожание и снижение доступности такой продукции.

В результате сельхозпроизводителям может потребоваться пересмотреть планы на следующие посевные сезоны. Изменения способны затронуть размеры обрабатываемых площадей, объемы внесения удобрений и будущую урожайность.

Наиболее ощутимыми эти последствия могут оказаться для государств, сельское хозяйство которых существенно зависит от закупок удобрений за рубежом.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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