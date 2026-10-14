Новости Казани

Казанцы могут пожаловаться на курьеров через новый чат-бот

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани начал работать чат-бот для жалоб на не...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Чат-бот для приема обращений о нарушениях со стороны доставщиков начал работать в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту. Через сервис горожане могут рассказать о небезопасной езде курьеров и случаях несоблюдения ими правил дорожного движения.

Чтобы отправить жалобу, нужно описать ситуацию, указать геопозицию и приложить фото или видео. Такое обращение попадает к ответственным сотрудникам службы доставки. Они проверят сведения и направят заявителю ответ. Отследить статус можно в разделе «Мои обращения».

Таким образом, Казань оказалась вторым в стране городом, где появился подобный сервис. По замыслу авторов, он поможет выстроить диалог между горожанами, доставщиками и городскими властями. Главная цель — сделать улицы безопаснее.

В сентябре сообщалось, что доходы доставщиков в стране за год увеличились на 23%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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