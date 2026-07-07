Высокий сахар в крови связали с ускоренным старением мозга

Ученые из Китая выяснили, что высокий уровень глюкозы может ускорять старение мозга. Исследователи из Цзилиньского университета и Китайского медицинского университета применили искусственный интеллект для определения биологического возраста мозга. Сначала алгоритм обучили на данных более 4 тысяч здоровых добровольцев, а затем протестировали на результатах почти 37,5 тысячи участников британского биобанка. Модель оценивала, выглядит ли мозг человека старше или моложе его реального возраста.

После этого ученые проанализировали кровь почти 22 тысяч человек, изучив 168 различных веществ, связанных с обменом веществ. Оказалось, что 89 биомаркеров связаны с ускоренным старением мозга. Среди них — различные виды липопротеинов, маркеры хронического воспаления и лактат. Однако самым важным фактором оказалась глюкоза.

Чтобы подтвердить причинно-следственную связь, исследователи использовали метод менделевской рандомизации. Результаты показали, что именно повышенная концентрация глюкозы, вероятно, способствует ускоренному старению мозга, а не просто сопровождает этот процесс. Точный механизм пока неизвестен, но предыдущие исследования уже связывали диабет и преддиабет с более быстрым ухудшением состояния мозга.

Кроме того, ученые подтвердили, что некоторые наследственные генетические особенности также могут ускорять старение мозга. Повлиять на них невозможно, но уровень сахара в крови относится к факторам, которые можно контролировать. У людей с высоким уровнем сахара чаще наблюдались снижение когнитивных способностей, ухудшение двигательных функций и уменьшение объема различных отделов мозга.

Авторы исследования считают, что обмен глюкозы — один из факторов, на который можно повлиять, чтобы замедлить возрастные изменения мозга. Поддержание нормального уровня сахара с помощью физической активности, средиземноморской диеты и контроля массы тела может быть полезно для сохранения памяти и других когнитивных функций в пожилом возрасте.