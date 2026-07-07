Наука

Ученые выяснили, какая черта характера замедляет старение

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые выяснили, что открытость новому опыту по...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Новое исследование показало, что определенные черты личности могут влиять на скорость старения. Ученые изучили жителей острова Сардиния в Италии — региона, известного как «голубая зона», где много долгожителей.

В исследовании участвовали 125 человек в возрасте от 71 до 101 года. Половина из них жила в «голубой зоне», остальные — в соседнем регионе с похожими условиями. Участники прошли тесты и анкеты, оценивающие их личностные качества, здоровье и образ жизни.

Оказалось, что у жителей «голубой зоны» чаще встречалась открытость новому опыту. Такие люди более любознательны, готовы учиться и не боятся пробовать новое. Они лучше справлялись со стрессом и имели более высокий эмоциональный интеллект.

Среди всех участников высокая открытость была связана с психологическим благополучием и разнообразием хобби. Добросовестные люди оказались более довольны жизнью, а высокий нейротизм — наоборот, с низкой оценкой здоровья.

Авторы подчеркивают: личность сама по себе не гарантирует долголетия, но помогает формировать здоровый образ жизни. Любознательный человек чаще осваивает новые навыки, поддерживает социальные связи и остается активным в пожилом возрасте.

Исследование носило наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственной связи, но дополняет данные о важности психологических факторов для долгой жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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