Инструмент ускорит процесс поиска антибиотиков от устойчивых микробов
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Ученые усовершенствовали инструмент для поиска антибиотиков, нацеленных на грамотрицательные бактерии, такие как синегнойная палочка. Система способна выявлять вещества, нарушающие синтез РНК — ключевой процесс для жизнедеятельности бактерий. Этот механизм действия считается перспективным, так как патогены еще не успели к нему адаптироваться из-за малого количества подобных препаратов на рынке.
Из-за неконтролируемого приема антибиотиков бактерии становятся устойчивыми к лекарствам. Например, синегнойная палочка, распространенная в воде и почве, за последние 50 лет приобрела устойчивость к нескольким классам антибиотиков и теперь считается опасным возбудителем больничных инфекций. Золотистый стафилококк, обитающий на коже здорового человека, при ослабленном иммунитете может вызывать пневмонию и также адаптировался к ряду препаратов.
«Один из основных способов бороться с устойчивостью к антибиотикам — поиск новых действующих веществ, — поясняет Дмитрий Лукьянов, научный руководитель исследования из Сколтеха. — Знание механизма действия каждого вещества позволяет впоследствии химически модифицировать его, если бактерия выработала устойчивость к исходному соединению». Ученые создали репортерную систему на основе лабораторного штамма кишечной палочки. При нарушении синтеза РНК у бактерии активируется определенный ген, что фиксируется методом ПЦР в реальном времени. Это дает сигнал, что исследуемое вещество ингибирует синтез РНК.
Новая система ускоряет скрининг, повышая шансы найти лекарственные молекулы против антибиотикорезистентных штаммов. Без нее пришлось бы исследовать структуру молекул и догадываться о потенциальных мишенях, что требует множества дополнительных тестов.
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