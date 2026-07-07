Наука

Инструмент ускорит процесс поиска антибиотиков от устойчивых микробов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые усовершенствовали инструмент для поиска ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые усовершенствовали инструмент для поиска антибиотиков, нацеленных на грамотрицательные бактерии, такие как синегнойная палочка. Система способна выявлять вещества, нарушающие синтез РНК — ключевой процесс для жизнедеятельности бактерий. Этот механизм действия считается перспективным, так как патогены еще не успели к нему адаптироваться из-за малого количества подобных препаратов на рынке.

Из-за неконтролируемого приема антибиотиков бактерии становятся устойчивыми к лекарствам. Например, синегнойная палочка, распространенная в воде и почве, за последние 50 лет приобрела устойчивость к нескольким классам антибиотиков и теперь считается опасным возбудителем больничных инфекций. Золотистый стафилококк, обитающий на коже здорового человека, при ослабленном иммунитете может вызывать пневмонию и также адаптировался к ряду препаратов.

«Один из основных способов бороться с устойчивостью к антибиотикам — поиск новых действующих веществ, — поясняет Дмитрий Лукьянов, научный руководитель исследования из Сколтеха. — Знание механизма действия каждого вещества позволяет впоследствии химически модифицировать его, если бактерия выработала устойчивость к исходному соединению». Ученые создали репортерную систему на основе лабораторного штамма кишечной палочки. При нарушении синтеза РНК у бактерии активируется определенный ген, что фиксируется методом ПЦР в реальном времени. Это дает сигнал, что исследуемое вещество ингибирует синтез РНК.

Новая система ускоряет скрининг, повышая шансы найти лекарственные молекулы против антибиотикорезистентных штаммов. Без нее пришлось бы исследовать структуру молекул и догадываться о потенциальных мишенях, что требует множества дополнительных тестов.

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