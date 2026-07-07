Технологии

Мобильные комплексы видеоаналитики защищают уральские предприятия

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На XVI Международной промышленной выставке "Иннопром-2026" эксперты отметили рост спроса на технические средства безопасности на уральских предприятиях. Особенно востребованы системы видеоаналитики в удаленных местах, где установка стационарных камер нецелесообразна, а связь затруднена из-за рельефа. Решения становятся почти портативными. Интерес к умным мобильным комплексам проявляют компании топливно-энергетического и нефтегазового секторов. На стенде Свердловской области представили мобильный комплекс, который тестируют 25 компаний из ХМАО, ЯНАО и Среднего Урала. "Алгоритмы компьютерного зрения анализируют ситуацию, сравнивают данные с регламентами предприятия и оперативно передают информацию ответственным службам, — рассказал "РГ" директор екатеринбургского филиала компании Дмитрий Лукошков. — Такие решения могут совмещать несколько задач: безопасность периметра, охрану труда, работу в опасных средах". Комплекс включает блок записи и передачи данных, ПО на основе машинного зрения и ИИ, а также взрывозащищенные видеокамеры с обзором 360 градусов. Система может озвучить уведомление на весь цех или отправить сообщение дежурным службам. В онлайн-режиме она подсказывает работникам, не забыли ли они средства индивидуальной защиты (костюмы, респираторы, каски) и соблюдают ли временные регламенты при сварке или в газоопасных зонах.

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