Технологии

«Макс» выпустил мини-приложение для предпринимателей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Более 500 тысяч компаний и организаций теперь могут использовать платформу "Макс" в формате мини-приложения. Предпринимателям стали доступны инструменты для автоматизации операций и улучшения клиентского сервиса, сообщили в пресс-службе компании.

Новый способ работы позволяет решать задачи прямо в мессенджере. Бизнес-партнёрами платформы уже стали свыше 500 тысяч организаций.

С помощью встроенного мини-приложения можно автоматизировать взаимодействие с клиентами через чат-ботов, запустить онлайн-витрину или веб-сайт для прямых продаж. Также доступны создание каналов для продвижения бренда и консультации технической поддержки.

"Макс" — национальная онлайн-платформа для обмена сообщениями, голосовых звонков, платежей, электронных госуслуг и подтверждения личности через цифровой ID. Приложение включено в реестр российского ПО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

день назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

акарицидные обработки это

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Важное в РТ

19 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

постинг на авито в Москве

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Гороскопы

15 часов назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Наука
10 минут назад

Ученые выявили бактерии, предсказывающие диабет 2 типа

Шведские ученые выявили девять видов бактерий, ...

Наука

час назад

Ученые нашли следы общей культуры людей и неандертальцев

Новости Татарстана

час назад

Жара и грозы: погода в Татарстане 8 июля

Наука

час назад

Найдены мягкие ткани морских лилий возрастом 450 млн лет

Технологии

час назад

Работодатели перестают доплачивать за навык работы с нейросетями
Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для...
Наука
29 минут назад

Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для сохранения свежести продуктов

Технологии

час назад

Минниханов обязал госслужащих Татарстана учиться работе с ИИ

Новости Татарстана

2 часа назад

Госзакупки в Татарстане сэкономили бюджету почти 80 млн рублей

Технологии

2 часа назад

В Китае создали инструмент для сбора космического мусора
Шаг к совершенству: современные решения для кра...
Гид по Казани
6 дней назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног