Более 500 тысяч компаний и организаций теперь могут использовать платформу "Макс" в формате мини-приложения. Предпринимателям стали доступны инструменты для автоматизации операций и улучшения клиентского сервиса, сообщили в пресс-службе компании.

Новый способ работы позволяет решать задачи прямо в мессенджере. Бизнес-партнёрами платформы уже стали свыше 500 тысяч организаций.

С помощью встроенного мини-приложения можно автоматизировать взаимодействие с клиентами через чат-ботов, запустить онлайн-витрину или веб-сайт для прямых продаж. Также доступны создание каналов для продвижения бренда и консультации технической поддержки.

"Макс" — национальная онлайн-платформа для обмена сообщениями, голосовых звонков, платежей, электронных госуслуг и подтверждения личности через цифровой ID. Приложение включено в реестр российского ПО.