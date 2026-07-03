Получить бесплатный земельный участок для многодетной семьи в Татарстане можно уже больше десяти лет. На практике этот путь нередко растягивается на годы. Главная проблема давно заключается не только в очереди. Во многих случаях семьям предлагают землю там, где еще нет дорог, инженерных сетей и социальной инфраструктуры, поэтому строительство собственного дома приходится откладывать на неопределенный срок. Именно поэтому в прошлом году в Татарстане даже появилась альтернатива в виде денежной выплаты вместо участка, однако многие семьи продолжают ждать землю, рассчитывая однажды получить место, где действительно можно жить.

Именно вокруг такого проекта сегодня развернулась одна из самых обсуждаемых историй в республике!

Редакция ProKazan побывала в будущем поселке «Поколение» в Высокогорском районе, где прошло выездное совещание с участием прокуратуры Республики Татарстан, представителей органов власти и ГК ASG. Здесь обсуждали передачу Казани 400 земельных участков, которые уже обеспечиваются дорогами и инженерной инфраструктурой. Для одних это очередной этап решения многолетней проблемы, для других пример того, каким вообще должен быть участок, который государство предоставляет многодетной семье.

Почему очередь существует до сих пор

Казалось бы, право многодетных семей на бесплатный земельный участок закреплено уже давно. Однако само право еще не означает, что семья быстро получит землю.

Сегодня в Казани в очереди остаются тысячи семей. По данным Прокуратуры Республики Татарстан, на учете состоят более 18 000 многодетных семей. Земельные участки уже получили или выбрали почти 11 000 из них, еще свыше двух тысяч находятся в стадии подготовки к передаче. Даже после этого дефицит превышает 5 000 участков.

Во время выездного совещания представители ведомств объяснили, почему эта очередь не исчезает уже много лет.

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев говорит, что главная проблема заключается не в самой процедуре распределения земли…

«В Казани практически не осталось свободных муниципальных земель, которые одновременно были бы пригодны для индивидуального жилищного строительства. Поэтому приходится искать новые территории, анализировать их вместе с Институтом пространственного планирования, смотреть, чтобы рядом были дороги, инженерные сети, чтобы участок примыкал к населенному пункту и на нем действительно можно было строить дом».

Каждая новая территория проходит длинный путь подготовки. Необходимо изменить генеральный план, утвердить правила землепользования и застройки, разработать проект планировки, провести инженерные изыскания и только после этого участки могут быть переданы городу.

Заместитель прокурора Республики Татарстан Владимир Посохов объяснил, что задача сегодняшней работы заключается в том, чтобы изменить сам подход к ее предоставлению.

«Сегодня мы говорим о 400 участках. Но одновременно уже ведется работа по подготовке еще порядка 10 000 земельных участков. Это позволит не только закрыть существующий дефицит, но и сформировать резерв на будущее. Самое важное, что речь идет о территориях, где заранее предусматриваются дороги, возможность подключения к инженерным сетям и дальнейшее развитие инфраструктуры».

О том, насколько долгим остается ожидание для самих семей, рассказывает редакции ProKazan председатель Региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов.

«В среднем семьи ждут участок восемь или девять лет. Самая сложная ситуация остается в Казани и Набережных Челнах, потому что земля рядом с крупными городами всегда востребована. Конечно, когда появились проекты, которые помогают государству формировать новые участки, очередь стала двигаться быстрее. Это заметно всем, кто стоит в ней уже много лет».

Почему бизнес решил передать землю государству

Когда речь заходит о поддержке многодетных семей, чаще всего говорят о мерах, которые принимает государство. Однако в истории с поселком «Поколение» одним из ключевых участников стал частный девелопер.

Как рассказал директор по развитию территорий ГК ASG Ринат Аисов, работа с многодетными семьями для компании началась далеко не вчера.

«Еще в 2012 году мы передали земельный массив площадью 353 гектара в районе с. Каймары. Благодаря этому более 1800 многодетных семей получили участки. За эти годы мы увидели, что проблема никуда не исчезла. Очередь продолжала расти».

Именно поэтому в прошлом году было подписано соглашение между Исполнительным комитетом Казани и ГК ASG в рамках мирового соглашения по иску прокурора Республики Татарстан.

В его рамках компания безвозмездно передает городу еще 400 земельных участков.

По словам Рината Ирековича, этим проектом работа не ограничивается.

«Мы уже выразили готовность передать порядка десяти тысяч земельных участков. Такой объем позволит не только закрыть существующую очередь, но и сформировать резерв на будущее. Сейчас совместно с органами власти ведется подготовка градостроительной документации».

Участки будут формироваться сразу в нескольких районах Казанской агломерации в рамках проекта «Зеленая дуга». Это Высокогорский, Лаишевский и Верхнеуслонский районы, где планируется комплексное развитие территорий.

Почему для нового поселка выбрали именно эту территорию

Если посмотреть на карту, становится понятно, почему именно эта локация стала частью проекта.

Поселок «Поколение» строится рядом с уже существующими жилыми массивами «Озерный», «Лесной» и «Лесной 2». До Казани отсюда можно добраться за несколько минут. Рядом проходят Мамадышский и Сибирский тракты, есть выезд через Дербышки, а неподалеку расположена железнодорожная станция Высокая Гора.

Но транспортная доступность была далеко не единственным критерием.

По словам директора по развитию территорий ГК ASG Рината Аисова, при разработке проекта компания сразу закладывала развитие территории на годы вперед.

«Мы понимали, что здесь будут жить семьи с детьми. Поэтому еще на этапе проектирования предусмотрели места под три детских сада, школу, поликлинику, дом культуры, спортивный комплекс, торговые объекты и общественные пространства. Поселок не должен существовать отдельно от окружающей территории. Он должен стать частью полноценной среды для жизни».

Отдельное внимание уделили рабочим местам.

В нескольких километрах от поселка компания планирует создать индустриальный парк. По задумке авторов проекта, это позволит жителям работать недалеко от дома и сократить ежедневные поездки в Казань.

Еще одна особенность территории заключается в ее расположении. Поселок окружают лесные массивы, рядом находятся озера и природные источники.

По словам представителей компании, задача заключается в последовательном развитии всей территории, чтобы через несколько лет она воспринималась как полноценное продолжение городской агломерации.

Почему многие семьи продолжают ждать землю

Еще несколько лет назад в Татарстане появилась возможность вместо земельного участка получить денежную выплату. Казалось бы, для многих семей это должно было стать более удобным решением. Однако статистика показывает обратное.

Во время совещания прозвучало, что этой мерой поддержки воспользовались всего несколько десятков семей, тогда как большинство продолжает ждать своей очереди на землю.

Председатель Региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов объясняет это просто.

«Для большинства многодетных семей участок остается гораздо более ценной поддержкой. Деньги можно потратить, а земля остается семье. Тем более когда речь идет о хорошем месте рядом с Казанью. Конечно, многие хотят получить именно такие участки».

Эту оценку подтверждают и сами цифры.

По словам представителей ГК ASG, когда компания передавала первые участки в районе с. Каймары, одна сотка земли стоила около 40–50 тысяч рублей. За тринадцать лет стоимость выросла почти в восемь раз и сегодня достигает 350–400 тысяч рублей за сотку.

Получается, что участок площадью десять соток, который семья получает бесплатно, сегодня оценивается примерно в 3,5–4 миллиона рублей.

При этом в компании считают, что рост стоимости связан не только с ситуацией на рынке недвижимости.

«Мы развиваем эти территории комплексно. Проектируем жилые кварталы, предусматриваем общественные пространства, привлекаем инвесторов, планируем индустриальный парк. Когда вокруг появляется полноценная среда для жизни, меняется и ценность самой земли», — директор по развитию территорий ГК ASG Ринат Аисов.

О том, насколько важен для семей именно такой подход, говорит и история одной из многодетных семей, которая уже прошла через многолетнее ожидание участка.

«Нашего участка мы ждали почти восемь лет. Когда приехали посмотреть его, поняли, что место хорошее, но жить там пока невозможно. Нет инфраструктуры. Если бы тогда можно было выбрать между таким вариантом и поселком, где уже все предусмотрено, мы без раздумий выбрали бы второй. Это действительно дает ощущение, что о многодетных семьях подумали заранее».

Как удалось сдвинуть проект с места

Когда речь идет о новом жилом поселке, принято представлять строительную технику и рабочих на площадке. На самом деле большая часть работы начинается задолго до этого.

Чтобы будущие участки можно было передать многодетным семьям, необходимо подготовить десятки документов, изменить градостроительные планы, согласовать инженерные решения и синхронизировать работу сразу нескольких ведомств.

И поэтому над проектом одновременно работают прокуратура, органы исполнительной власти, муниципалитет, ресурсоснабжающие организации и девелопер.

Заместитель прокурора Республики Татарстан Владимир Посохов подчеркнул, что задача прокуратуры заключалась в координации работы всех участников процесса.

«Проблема копилась не один год, поэтому решить ее силами одного ведомства невозможно. Необходимо было объединить все заинтересованные стороны и выстроить понятный алгоритм действий. Сегодня эта работа уже дает результат».

О том, насколько большой объем работы остается "за кадром", рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев.

«На сегодняшний день внесены изменения в Генеральный план. Завершена разработка Правил землепользования и застройки, проекта планировки и межевания территории, проведены публичные слушания. Все процедуры идут в соответствии с утвержденной дорожной картой, и мы рассчитываем завершить их до конца июля».

Параллельно свою часть работы выполняют ресурсоснабжающие организации.

В АО «Сетевая компания» подтвердили техническую возможность подключения будущих домов к электросетям. Для многодетных семей предусмотрен льготный тариф на технологическое присоединение.

ООО «Газпром трансгаз Казань» продолжает проектирование закольцовки газопровода высокого давления. После завершения этих работ газ можно будет подвести к границам участков в рамках федеральной программы социальной догазификации.

По словам представителей ГК ASG, такая синхронная работа всех участников позволила значительно сократить сроки подготовки проекта и параллельно вести оформление документации, строительство дорог и инженерную подготовку территории.

Сегодня проект «Поколение» касается 400 многодетных семей. Но во время выездного совещания стало понятно, что речь идет о гораздо более масштабной задаче.

Если заявленные планы удастся реализовать, Татарстан получит возможность не просто сократить очередь на получение земли, а изменить сам подход к ее предоставлению. Когда участок передается вместе с понятными перспективами развития территории, инженерной инфраструктурой и социальной средой, у семьи появляется возможность думать не о том, когда здесь появятся дороги и коммуникации, а о том, каким будет их будущий дом.

Сегодняшний проект многие участники называют продолжением системной работы, в которой власти республики и города, государственные органы, координирующее ведомство в лице прокуратуры, ресурсоснабжающие организации и бизнес объединились ради одной общей цели. Главное, чтобы для многодетных семей получение земли стало реальной возможностью начать новую главу своей жизни.

Фотографии предоставлены ГК ASG

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