Технологии

МегаФон запустил платформу ZEPHYR для управления роботами

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
МегаФон запустил платформу ZEPHYR для управлени...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания МегаФон представила собственную платформу ZEPHYR, предназначенную для централизованного управления программными роботами. Эти программы берут на себя рутинные задачи, такие как формирование отчетов, сбор статистики, автоматическое подписание документов и мониторинг рынка недвижимости. Благодаря новому решению удалось отказаться от дорогих внешних лицензий и сэкономить десятки миллионов рублей ежегодно.

Программные роботы способны самостоятельно собирать данные для отчетов, переносить информацию между корпоративными системами и находить сведения за секунды. Например, на ZEPHYR перенесли виртуального помощника контактного центра, которым пользуются около 600 сотрудников. Он обрабатывает примерно 7 тысяч запросов абонентов в день и экономит около 3,5 тысячи рабочих часов в месяц.

С ростом числа таких помощников управлять ими по отдельности становится сложнее. ZEPHYR объединяет все процессы на одной платформе: сотруднику достаточно открыть приложение и запустить нужного робота. Система сама определяет доступные программы и предоставляет актуальные версии. Ранее обновление требовало больше ручной работы разработчиков.

Платформа автоматически уведомляет о технических сбоях и передает данные для поиска причин, что позволяет команде оперативно устранять проблемы. Собственное решение экономит десятки миллионов рублей в год на внешних лицензиях, серверных ресурсах и доработке сторонних платформ. Сейчас разработчики изучают сценарии совместной работы роботов с ИИ-агентами: искусственный интеллект будет анализировать задачу и предлагать решение, а робот — выполнять действия в корпоративных системах.

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