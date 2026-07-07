МегаФон запустил платформу ZEPHYR для управления роботами
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Компания МегаФон представила собственную платформу ZEPHYR, предназначенную для централизованного управления программными роботами. Эти программы берут на себя рутинные задачи, такие как формирование отчетов, сбор статистики, автоматическое подписание документов и мониторинг рынка недвижимости. Благодаря новому решению удалось отказаться от дорогих внешних лицензий и сэкономить десятки миллионов рублей ежегодно.
Программные роботы способны самостоятельно собирать данные для отчетов, переносить информацию между корпоративными системами и находить сведения за секунды. Например, на ZEPHYR перенесли виртуального помощника контактного центра, которым пользуются около 600 сотрудников. Он обрабатывает примерно 7 тысяч запросов абонентов в день и экономит около 3,5 тысячи рабочих часов в месяц.
С ростом числа таких помощников управлять ими по отдельности становится сложнее. ZEPHYR объединяет все процессы на одной платформе: сотруднику достаточно открыть приложение и запустить нужного робота. Система сама определяет доступные программы и предоставляет актуальные версии. Ранее обновление требовало больше ручной работы разработчиков.
Платформа автоматически уведомляет о технических сбоях и передает данные для поиска причин, что позволяет команде оперативно устранять проблемы. Собственное решение экономит десятки миллионов рублей в год на внешних лицензиях, серверных ресурсах и доработке сторонних платформ. Сейчас разработчики изучают сценарии совместной работы роботов с ИИ-агентами: искусственный интеллект будет анализировать задачу и предлагать решение, а робот — выполнять действия в корпоративных системах.
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