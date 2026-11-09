Наука

Школьник из Казани завоевал золото на международной олимпиаде по химии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанский лицеист Ибрагим Шайхутдинов завоевал ...

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Ученик казанского лицея №131 Ибрагим Шайхутдинов стал обладателем золотой медали III Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни. Интеллектуальное состязание проходило в Нукусе — столице Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Вместе с татарстанцем высшую награду турнира завоевали еще трое россиян: Иван Овчинников из специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, а также московские школьники Михаил Иноземцев и Владислав Колмаков из школы №1568 имени Пабло Неруды. При этом Иван Овчинников был признан абсолютным победителем олимпиады, а Ибрагим Шайхутдинов показал лучший результат в теоретическом туре.

Российскую команду на соревнованиях возглавлял методист Центра педагогического мастерства Москвы Василий Краснобров. Его заместителем выступил младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра химической физики имени Н. Н. Семенова РАН Михаил Матвеев.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил сборную с блестящим результатом, подчеркнув, что четыре участника принесли стране четыре золотые медали. Он также отметил важность развития химической отрасли для технологического лидерства России и напомнил о реализации нацпроекта «Молодежь и дети», в рамках которого создаются условия для раскрытия потенциала школьников. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил, что победа на международной олимпиаде подтверждает силу отечественной химической школы и эффективность системы работы с одаренными детьми.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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