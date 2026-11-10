Наука

Казанский японовед Лариса Усманова возглавила ассоциацию исследователей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Лариса Усманова, учёная из Татарстана, впервые избрана председателем Межрегиональной ассоциации японоведов. Решение приняли участники конференции организации.

Усманова — выпускница факультета журналистики Казанского государственного университета. Начав карьеру в казанских газетах, она переехала в Японию, где защитила диссертацию и получила степень доктора философии. Основное направление её научных работ — история тюрко-мусульманской эмиграции на Дальнем Востоке. Учёная также является одним из учредителей Татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» и сейчас работает доцентом в Институте евразийских и восточных исследований РГГУ.

Ассоциация японоведов, основанная в 1994 году, объединяет специалистов по истории, культуре и экономике Японии. Организация занимается подготовкой научных кадров и укреплением российско-японских связей. В числе её проектов — выпуск трёх научных изданий: «Ежегодник Япония», «Японские исследования» и «Russian Japanology Review».

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