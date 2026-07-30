Технологии

Huawei назвала цвета складного ноутбука MateBook Fold 2026

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Huawei представила три цветовых варианта складн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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До официальной презентации, запланированной на 5 августа, Huawei раскрыла цветовые варианты складного ноутбука MateBook Fold Ultimate Design 2026. Модель будет доступна в трёх оттенках: Flowing Gold (золотой), Phantom Black и Skyline White. Главным акцентом линейки стал золотистый цвет, который пришёл на смену синему из прошлогодней версии.

Задняя панель устройства выполнена из силиконизированной экокожи с золотым логотипом — материал устойчив к загрязнениям и износу. В комплекте с ноутбуком впервые будет поставляться стилус M-Pencil с поддержкой ИИ, предназначенный для заметок и рисования на 18-дюймовом экране.

Полные технические характеристики и цены объявят на презентации 5 августа. Предыдущее поколение MateBook Fold в 2025 году стоило от 23 999 юаней (около 3300 долларов), и новинка, как ожидается, будет в том же ценовом диапазоне.

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