«Нашим людям»: льготную программу покупки жилья расширили еще на один жилой комплекс
Программа «Нашим людям», которую компания «Суварстроит» запустила для представителей социально значимых профессий, теперь действует сразу в двух жилых комплексах. Помимо ЖК «Станция Спортивная», приобрести квартиру на специальных условиях теперь можно и в жилом комплексе бизнес-класса «Времена года».
Условия программы остаются прежними. Сотрудники образовательных и медицинских учреждений, военнослужащие и участники СВО, специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов могут приобрести квартиру по цене от 130 тысяч рублей за квадратный метр.
«Времена года» — жилой комплекс бизнес-класса, расположенный рядом с хвойным лесом. Проект сочетает городскую инфраструктуру с более спокойной атмосферой загородной жизни. Каждый дом здесь посвящен одному из времен года, а концепцию продолжают оформление общественных пространств и ландшафтный дизайн.
На территории комплекса оборудованы прогулочный бульвар, воркаут-зоны, детские площадки и подземный паркинг. Летом жители могут кататься здесь на велосипедах, а зимой использовать прогулочные маршруты для лыжных прогулок.
По программе доступны готовые квартиры площадью до 100 квадратных метров с предчистовой отделкой, в том числе варианты с террасами. В квартирах предусмотрены панорамные окна и рекуператоры, которые обеспечивают постоянный приток свежего воздуха без необходимости открывать окна.
Как отметил генеральный директор компании «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов, расширение программы позволит большему числу специалистов приобрести готовое жилье бизнес-класса на специальных условиях.
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