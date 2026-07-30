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«Нашим людям»: льготную программу покупки жилья расширили еще на один жилой комплекс

Рината Зиянгирова Журналист ProKazan
Рината Зиянгирова
Компания «Суварстроит» расширила программу «Наш...

Программа «Нашим людям», которую компания «Суварстроит» запустила для представителей социально значимых профессий, теперь действует сразу в двух жилых комплексах. Помимо ЖК «Станция Спортивная», приобрести квартиру на специальных условиях теперь можно и в жилом комплексе бизнес-класса «Времена года».

Условия программы остаются прежними. Сотрудники образовательных и медицинских учреждений, военнослужащие и участники СВО, специалисты МЧС и сотрудники правоохранительных органов могут приобрести квартиру по цене от 130 тысяч рублей за квадратный метр.

«Времена года» — жилой комплекс бизнес-класса, расположенный рядом с хвойным лесом. Проект сочетает городскую инфраструктуру с более спокойной атмосферой загородной жизни. Каждый дом здесь посвящен одному из времен года, а концепцию продолжают оформление общественных пространств и ландшафтный дизайн.

На территории комплекса оборудованы прогулочный бульвар, воркаут-зоны, детские площадки и подземный паркинг. Летом жители могут кататься здесь на велосипедах, а зимой использовать прогулочные маршруты для лыжных прогулок.

По программе доступны готовые квартиры площадью до 100 квадратных метров с предчистовой отделкой, в том числе варианты с террасами. В квартирах предусмотрены панорамные окна и рекуператоры, которые обеспечивают постоянный приток свежего воздуха без необходимости открывать окна.

Как отметил генеральный директор компании «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов, расширение программы позволит большему числу специалистов приобрести готовое жилье бизнес-класса на специальных условиях.

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