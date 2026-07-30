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Сармановский краеведческий музей стал победителем грантового конкурса ВТБ

Служба новостей Автор статьи
Проект «Мобильная экспедиция. Ожившие истории» ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Проект «Мобильная экспедиция. Ожившие истории» муниципального бюджетного учреждения Сармановского района «Музей Великой Отечественной войны и краеведения» вошёл в число победителей II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России «Красота внутри», организованного банком ВТБ и благотворительным фондом «ВТБ-Страна». Музей получит грант на реализацию инициативы, направленной на сохранение культурного наследия и внедрение современных музейных форматов.

«Татарстан является активным участником программ в сфере культуры и искусства, в регионе идёт постоянная работа над совершенствованием форматов, повышением интерактивности и цифровизации музеев, а также поиску новых форм взаимодействия с гостями. Наши краеведческие музеи с энтузиазмом включились в программу конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России» и потому заслуженно один из участников — «Музей Великой Отечественной войны и краеведения» Сармановского района — вошёл в число победителей 2026 года. Грант позволит музею обновить и расширить свою действующую экспозицию, активнее внедрять новые интересные подходы для привлечения аудиторий всех возрастов», — отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане — вице-президент банка.

Всего по итогам конкурса поддержку в размере до 1 млн рублей получат 67 музеев из 55 регионов России. Программа охватывает все субъекты РФ и продлится до конца 2027 года, общий объём поддержки со стороны банка составит до 100 млн рублей.

Программа «Красота внутри. Краеведческие музеи России» направлена на укрепление роли краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, внедрение цифровых технологий, повышение доступности экспозиций для молодёжи, семей и широкой аудитории.

Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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