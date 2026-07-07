Технологии

Ижевская компания представила на ИННОПРОМ-2026 цифровую экосистему БПЛА

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На главной промышленной выставке России ИННОПРОМ-2026 ижевская компания ZALA представила цифровую экосистему беспилотных систем. В экспозиции акцент сделан не на отдельные образцы техники, а на единый цифровой контур, объединяющий беспилотники, искусственный интеллект, ПО и суверенную систему связи. Такой подход соответствует ключевым направлениям форума: цифровая трансформация промышленности и автоматизация.

На стенде демонстрируются флагманские комплексы самолетного типа ZALA T-16 и ZALA T-20. T-16, проверенный временем, обеспечивает полет более четырех часов и передачу HD-видео на расстояние до 75 километров. Он эффективен для контроля трубопроводов, ЛЭП и удаленных территорий. Новое поколение — ZALA T-20 — способно находиться в воздухе свыше семи часов и обследовать до 500 километров за вылет, что кратно увеличивает площадь мониторинга.

Эффективность комплексов определяется не только летными характеристиками. Программно-аппаратный комплекс ИРРА анализирует видеопоток на борту, автоматически выявляя утечки, возгорания и аварии. Система обнаруживает более 70% инцидентов без участия оператора, а результаты мгновенно поступают в экосистему. Программы "ГеоГоризонт", "ГеоДинамика" и платформа 4Z1 обрабатывают данные аэросъемки, выявляют изменения и позволяют прогнозировать состояние объектов.

Особое место занимает суверенная система связи и навигации "ГЕОКОСМОС", обеспечивающая устойчивое управление даже при отсутствии спутниковой навигации или в условиях радиоэлектронного противодействия. Ее распределенная архитектура формирует единое защищенное информационное пространство для воздушных, наземных и морских платформ. Практические возможности технологии были продемонстрированы на форуме "Крылья Сахалина": беспилотник ZALA T-20 совершил перелет с Кунашира на Сахалин (420 км за пять часов) под управлением через "ГЕОКОСМОС", независимо от спутниковой связи. Испытания подтвердили готовность технологии к управлению БПЛА на больших расстояниях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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