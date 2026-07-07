Нейросети оказались щедрее людей в финансовых играх

Исследователи из НИУ ВШЭ (Пермь) выяснили, что искусственный интеллект проявляет большую щедрость в финансовых вопросах, чем человек. В ходе эксперимента с экономической игрой «Диктатор» нейросети отдавали анонимным участникам на 41–68% больше средств, чем реальные игроки. Когда же ИИ разрешали забирать ресурсы, они делали это на 29% реже, демонстрируя более альтруистичное поведение.

Руководитель проекта Петр Паршаков пояснил, что «альтруизм» моделей не аналогичен человеческому. Нейросети лишены эмоций и мотивации, они лишь воспроизводят паттерны, заложенные в обучающих данных. Таким образом, поведение ИИ отражает то, что в него вложили разработчики.

Ученые предупреждают: к исследованиям, где нейросети имитируют поведение людей, следует относиться с осторожностью. Например, замена респондентов в опросах или моделирование социальных процессов с помощью ИИ пока не могут быть полноценной альтернативой реальным участникам. Работа показала, что нейросети пригодны лишь для предварительного моделирования, но не для окончательных выводов.