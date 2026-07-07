Нейросети оказались щедрее людей в финансовых играх
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Исследователи из НИУ ВШЭ (Пермь) выяснили, что искусственный интеллект проявляет большую щедрость в финансовых вопросах, чем человек. В ходе эксперимента с экономической игрой «Диктатор» нейросети отдавали анонимным участникам на 41–68% больше средств, чем реальные игроки. Когда же ИИ разрешали забирать ресурсы, они делали это на 29% реже, демонстрируя более альтруистичное поведение.
Руководитель проекта Петр Паршаков пояснил, что «альтруизм» моделей не аналогичен человеческому. Нейросети лишены эмоций и мотивации, они лишь воспроизводят паттерны, заложенные в обучающих данных. Таким образом, поведение ИИ отражает то, что в него вложили разработчики.
Ученые предупреждают: к исследованиям, где нейросети имитируют поведение людей, следует относиться с осторожностью. Например, замена респондентов в опросах или моделирование социальных процессов с помощью ИИ пока не могут быть полноценной альтернативой реальным участникам. Работа показала, что нейросети пригодны лишь для предварительного моделирования, но не для окончательных выводов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец