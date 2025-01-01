Где отдохнуть?
Подборка глэмпингов, санаториев и загородных домов для отдыха в любое время года
Иногда лучший отдых — это не дальние поездки, а возможность сменить обстановку и замедлиться. Лес, вода, тишина, свежий воздух и пространство без городской суеты — именно за этим всё чаще уезжают за город.
Проект «Где отдохнуть» собрал глэмпинги, санатории и загородные дома, где можно восстановиться, провести выходные или устроить полноценный отпуск. Здесь — форматы на разное настроение: от уединения до активного отдыха.
Глэмпинги и природа
Купольные шатры, домики и форматы отдыха с комфортом на природе.
Санатории и восстановление
Программы здоровья, процедуры и спокойный ритм для перезагрузки.
Загородные дома и базы отдыха
Коттеджи, турбазы и варианты для отдыха с семьёй или компанией.
Активный отдых
Бани, спа, прогулки, сезонные развлечения и форматы для движения.
Эко-усадьба
Алексеевское подворье
УИКЭНД-ПРАЗДНИКИ-ДАЧА
Приватный отдых в загородном всесезонном клубе ЭКО-УСАДЬБЕ «Алексеевское подворье»

  • Экологически чистый район: сосновые леса, родниковые озёра и лесные реки Национального парка Марий Чодра
  • Уютные дома из сосновых срубов с печами, каминами и домашней утварью, вместимостью от 6 до 15 человек. Мини-лофт дома на семью из трёх человек
  • Палаточный кемпинг в яблоневом саду.
  • Приватная атмосфера
  • Зооподворье: общение с ламой, ручными кроликами, нубийскими и камерунскими козлятами
  • Фермерская еда для гурмана (в том числе халяль): ароматные блюда готовятся в дровяной печи и на мангале
  • SPA-территория: баня на дровах, панорамная чайная веранда, купель с природной минеральной водой. Сибирский Чан с пихтовыми ветками и луговыми травами под звёздным небом. Летний бассейн с живой родниковой водой. Игла с джакузи
  • Спортивные корды и детские лужайки с батутами
  • Шатры на поляне для мероприятий. «Праздник под ключ»
  • Территория медитации и силы: утренняя йога практика, гамаки расслабления и отдыха
  • Зарыбленные пруды для потешной рыбалки
  • Музыкальные вечера у костра с можжевеловым глинтвейном, мастерские живописи на природе среди подсолнухов и ароматных трав
  • Активный отдых: сплавы на каяках, туры на сапбордах, электроджетах и баги, соревнования в спортивном тире и командная игра лазертаг.

Акции:
— Скидки молодой семье и молодожёнам от 10% аренды
— Купель в подарок при аренде бани
— При аренде дома на двое суток и более скидка от 10%
Глэмпинг
Ханская усадьба
Глэмпинг «Ханская Усадьба» — это формат душевного загородного отдыха в 30 минутах от Казани, на границе с Волжско-Камским заповедником.

Стильные комфортабельные домики с панорамным видом на лес или озеро. Тишина природы и самый чистый воздух в Татарстане. Вкусные завтраки на веранде, мангальная зона, баня c видом на озеро, SUP-борды, меню подушек и многое другое. Активности, развлечения, обзор и бронирование доступны на сайте глэмпинга.

Преимущества глэмпинга «Ханская Усадьба»:
— расположение на границе с природным Волжско-Камским заповедником
— спокойная атмосфера настоящей природы
— вместимость домика до 4 человек
— подарочные сертификаты
— развлечения на территории
— конные прогулки, агроферма и Раифа рядом с глэмпингом

Акция:
До 30 июля 2026 года — скидка 10% на бронирование по промокоду PROKAZAN при оформлении через официальный сайт. Можно заранее спланировать отдых и зафиксировать выгодную цену.
Загородный клуб
Утрау
Загородный клуб «Утрау» — место в 40 минутах от Казани, где отдых превращается в полноценный опыт: с природой, тишиной и продуманным комфортом.

Здесь можно выбрать формат под настроение: от A-фрейм домиков и геокуполов с панорамным видом до зеркальных домов на воде или бунгало с джакузи. Пространство подходит как для уединённого отдыха, так и для насыщенных выходных с активностями и событиями.

Преимущества клуба «Утрау»:
— расположение среди леса на берегу Волги
— 13 форматов размещения для разных сценариев отдыха
— банный комплекс с подогреваемым бассейном и SPA-программами
— ресторан с панорамным видом, завтрак со шведской линией
— активный досуг: сапы, яхта и катер, падел-теннис
— игровая площадка для детей
— еженедельные мероприятия: мастер-классы, кинопоказ, настольные игры, квесты

Загородный клуб «Утрау» — выбор для тех, кто хочет вырваться из города и провести время в атмосфере, где каждая деталь работает на отдых.
Muslim Friendly отель
Suleiman Palace
Suleiman Palace 4* — обновлённый Muslim Friendly отель предлагает комфортное размещение, качественный сервис и инфраструктуру для отдыха и мероприятий. Отель сочетает удобство городской локации, современный уровень обслуживания и атмосферу тёплого гостеприимства.

Преимущества Suleiman Palace:
— удобное расположение в центре города с доступом к ключевым локациям
— Muslim Friendly сертификат для комфортного размещения (2 категории на номера Junior Suite)
— включённые в стоимость завтраки по системе «шведский стол»
— бесплатный бассейн и спортзал, сауна и солярий за дополнительную плату
— круглосуточный рум-сервис

Акции:
— бизнес командировка — скидка 10%, питание и поздний выезд
— в День рождения — скидка 10% на проживание, скидка 20% на 1 ужин в ресторане, сладкий комплимент
— для тех, кто остается в отеле — питание по системе пансион & полупансион
— семейный тариф — бесплатное проживание ребенка до 12 лет, мини-бассейн, паковка и другие условия
— медовый месяц — скидка 15% на номера, мини-бассейн
— прийти на обед — скидка 20% с 12:00 до 16:00
— свадебная фотосессия — 15 000 руб. в уникальном ВИП-номере

Эко-усадьба
Тишина
Эко-усадьба «Тишина» — место для отдыха казанцев, которые хотят сменить ритм города на лес, озёра и спокойствие. Здесь отдыхают семьями, вдвоём или большой компанией, наслаждаясь природой и продуманным комфортом в любое время года.

Преимущества «Тишины»:
— разные форматы домов: барн-хаусы, дома с баней у озера, большой дом для мероприятий
— уединённая лесная территория с озёрами и тропинками
— собственные бани, сауны и чаны для глубокого расслабления
— оборудованные кухни и мангальные зоны у каждого дома
— активный отдых: прогулки, лодки, сап-борды, зимой — лыжи
— зоны для детей и спорта

Акции:
— «3=2»: третий день в подарок при бронировании 2 суток с воскресенья по четверг (11.01−30.04)
— Раннее бронирование: скидка 20% при заезде с 11.01 по 01.05 при бронировании за 30 дней
— В день рождения: −10% на проживание, бани и чан (действует 5 дней после даты)
Пусть отдых будет не редким событием, а необходимой частью жизни.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ