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Патриарх Кирилл едет в Казань на праздник Казанской иконы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Казань на празднование дня явления Казанской иконы Божией Матери. Это уже пятый визит главы РПЦ в столицу Татарстана за последние 10 лет. Ожидается, что патриарх освятит восстановленный храм Николы Тульского в Казанском Богородицком монастыре. В программе также крестный ход, патриаршая служба и посещение Петропавловского собора, которому в этом году исполнилось 300 лет. Специально к юбилею в соборе завершили реставрацию, длившуюся более десяти лет. Патриарху покажут уникальную реликвию — Ефремово Евангелие 1606 года, которое хранится в Национальном музее РТ и никогда не выставлялось широкой публике. Вместе с патриархом прилетят управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий и личный секретарь епископ Раменский Алексий. Из светских персон ожидается полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Восстановление храма Николы Тульского стало возможным благодаря поддержке лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и лидера «Новых людей» Алексея Нечаева. Интерьеры церкви воссоздавали по единственной сохранившейся архивной фотографии. Проект получил гран-при международного форума «Казаныш» за лучший дизайн интерьера социального объекта. Визит патриарха продлится недолго, поездок за пределы Казани не планируется. В епархии надеются, что следующий визит главы РПЦ будет связан с открытием возрожденной Казанской духовной академии.

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