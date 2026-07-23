Жительница Камчатки прилетела в Казань на лечение опухоли почки

Женщина, работавшая медиком на Камчатке, узнала об опухоли почки и решила найти хирурга, которому сможет довериться. Она выбрала Республиканский клинический онкодиспансер им. проф. М.З. Сигала в Казани и преодолела около семи тысяч километров, чтобы попасть на лечение. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Обследование выявило опухоль верхнего полюса левой почки размером пять сантиметров. Контрольная компьютерная томография подтвердила рост новообразования. Пациентке порекомендовали органосохраняющее хирургическое лечение по ОМС.

Хирурги решили сохранить почку. Лапароскопическим методом, через несколько небольших проколов, они удалили новообразование, выполнив резекцию. Восстановление прошло быстро, и через несколько дней после операции женщину выписали домой.