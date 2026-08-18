В Татарстане энтеровирусом заболели 177 человек, почти все — дети

С начала года в Татарстане энтеровирус подхватили 177 человек. 96% заболевших — дети. Хорошая новость: это на 11,5% меньше, чем год назад.

Роспотребнадзор республики уже начал противоэпидемические мероприятия. В очагах инфекции введены ограничения, выданы предписания на медицинское наблюдение и дезинфекцию. Особое внимание — бассейнам, аквапаркам и игровым комнатам: туда направлено 557 предписаний.

Энтеровирус передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Заразиться можно при купании, через грязные руки, игрушки или просто от больного человека.

Специалисты советуют мыть руки, пить бутилированную или кипяченую воду, купаться только на официальных пляжах, тщательно мыть овощи и фрукты и избегать контактов с теми, кто уже заболел.