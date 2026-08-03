Здоровье

С начала года в РКБ Татарстана 41 человеку пересадили печень

Служба новостей Автор статьи
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С начала года в Республиканской клинической больнице Татарстана пересадили печень 41 человеку. Такую цифру сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» озвучил заведующий хирургическим отделением №2 Ленар Зиганшин. Мероприятие приурочено к Неделе профилактики заболеваний печени.

По словам врача, программа трансплантации печени активно заработала в декабре 2018 года. В первый год сделали 13 операций, а до этого — примерно одну в год. С каждым годом количество и качество растет: в прошлом году хирурги выполнили 70 пересадок. Для регионального уровня это очень солидный показатель. В этом году — уже 41.

Также в Татарстане реализуется пилотный проект помощи пациентам с циррозом печени. Его цель — снизить риск перехода хронических заболеваний в цирроз и уменьшить смертность от него. Для этого медики выявляют факторы риска, совершенствуют диагностику, маршрутизацию и диспансерное наблюдение.

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