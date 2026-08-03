«Не нужно нагнетать обстановку»: частные медцентры намерены остаться в ОМС

Частные медицинские центры Татарстана, работающие в системе ОМС, могут лишиться бюджетного финансирования в 2027 году. Минздрав ужесточил правила включения коммерческих клиник в реестр участников ОМС. Осенью конкурсная комиссия вправе отказать им, если посчитает, что услуги могут оказать государственные поликлиники. Под угрозой перераспределения — жители Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, которых могут перевести в городские больницы.

Директор «Консультационно-диагностического центра на Четаева» Рустем Шайдуллин назвал слухи о переходе «необоснованными сплетнями». «Не нужно нагнетать обстановку. Мы работаем, в следующем году будем так же работать», — заверил он. Центр, обслуживающий 12 тысяч человек, готовит заявку в фонд ОМС. Аналогичная ситуация с КДЦ Авиастроительного района, где прикреплены 20 тысяч жителей, в основном работников Казанского авиазавода.

Частники недоумевают: если у клиники есть ресурсы и оборудование, то какая разница, чья она? Владелец сети «Звезда» Артур Уразманов считает, что власти должны использовать весь ресурс частной инфраструктуры, чтобы люди получали помощь своевременно. Жители Авиастроительного района не хотят менять современный центр на устаревшие больницы с очередями.

В республиканском фонде ОМС обещают обойтись без потрясений: сложные моменты урегулируют к 1 сентября. Источники, близкие к руководству ТФОМС, утверждают, что количество частных клиник в системе не изменится и исключать их никто не собирается.