Мобильные поликлиники осмотрели 22 тысячи жителей Татарстана
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Мобильные поликлиники объехали 27 районов Татарстана и проверили здоровье более 22 тысяч человек. У 13% осмотренных врачи впервые нашли заболевания — то есть почти каждый седьмой узнал о своей болезни только благодаря выездной диспансеризации. Каждого третьего отправили на дополнительное обследование, а 3,5% пациентов пришлось госпитализировать.
Сейчас пять передвижных комплексов работают в отдаленных селах. Врачи из РКБ, МКДЦ, седьмой горбольницы Казани, пятой горбольницы Челнов и Альметьевской районной больницы проводят осмотры в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Министр здравоохранения республики Альмир Абашев отметил, что такие выезды позволяют добраться до тех, кто редко посещает поликлинику. Особенно это важно для пожилых жителей глубинки.
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