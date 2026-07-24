Здоровье

Мобильные поликлиники осмотрели 22 тысячи жителей Татарстана

Служба новостей Автор статьи
Мобильные поликлиники объехали 27 районов Татар...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Мобильные поликлиники объехали 27 районов Татарстана и проверили здоровье более 22 тысяч человек. У 13% осмотренных врачи впервые нашли заболевания — то есть почти каждый седьмой узнал о своей болезни только благодаря выездной диспансеризации. Каждого третьего отправили на дополнительное обследование, а 3,5% пациентов пришлось госпитализировать.

Сейчас пять передвижных комплексов работают в отдаленных селах. Врачи из РКБ, МКДЦ, седьмой горбольницы Казани, пятой горбольницы Челнов и Альметьевской районной больницы проводят осмотры в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министр здравоохранения республики Альмир Абашев отметил, что такие выезды позволяют добраться до тех, кто редко посещает поликлинику. Особенно это важно для пожилых жителей глубинки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

6 часов назад

В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

Интересное в Казани

день назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

от чего берутся тараканы в квартирах

Технологии

11 часов назад

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

Не у нас

день назад

Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

логотипы компаний заказать в Москве

Наука

день назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Новости России

день назад

Водителей напугали «сроком 27 июля»: правда о лишении прав

Новости России

день назад

«Деньги спишутся с 24 июля»: что на самом деле ждет владельцев карт

Технологии

21 час назад

Samsung Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8 первыми получили ИИ Gemini Nano 4
Технологии
час назад

Исследование: 28% студентов пишут работы с помощью ИИ

Почти треть российских студентов используют ИИ ...

Гороскопы

2 минуты назад

На набережной Кабана высадят рекордные 586 деревьев

Новости Казани

37 минут назад

«Авторы» и «ЭТО ЗНАК» создали арт-объект на строительных фасадах Казани

Технологии

2 часа назад

Утекли характеристики смартфона Nubia NaviX Ultra с ИИ-агентом

Технологии

2 часа назад

В Свердловской области создали сорбент для очистки воды взамен импортных
Мошенники атаковали болельщиков ЧМ-2026: 8 тыся...
Технологии
час назад

Мошенники атаковали болельщиков ЧМ-2026: 8 тысяч фишинговых сайтов за месяц

Технологии

3 часа назад

Физики МИФИ нашли способ оценить шумы камеры по одному кадру

Технологии

6 часов назад

iPhone Air в России подешевел до 60 тысяч рублей

Новости Казани

7 часов назад

Умер профессор КФУ Владимир Чугунов
Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбираю...
Интересное в Казани
4 дня назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр