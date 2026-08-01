Дым от пожаров дошел до городов Ямала: что показали пробы воздуха

Новый Уренгой и Губкинский накрыло дымом от лесных пожаров. Местные жители стали жаловаться на запах гари, и Роспотребнадзор по ЯНАО решил проверить воздух. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили ни в одном из городов.

Специалисты исследовали пробы по десяткам показателей: взвешенные частицы, оксид углерода, диоксид азота, сажа, оксиды серы, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен и другие соединения. По данным на 31 июля, воздух в городах соответствует нормам.

Тем временем пожары в округе не утихают. Сейчас действует 104 огненных очага. На помощь ямальским огнеборцам прибыли 45 сотрудников Авиалесоохраны из Карелии.

В Роспотребнадзоре пообещали продолжить мониторинг. Если дым снова накроет города, ведомство оперативно отреагирует.