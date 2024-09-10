«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанкого танкового училища Валерия Хахина

В Казани убит бывший замначальник танкового училища Валерий Хахин

В Казани, в самом центре города, неподалёку от здания МВД в собственной квартире был жестоко убит одногруппник главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, муж экс-депутата Казгордумы, предпринимателя Марии Горшуновой и бывший замначальник Казанкого танкового училища Валерий Хахин. Что известно о кровавой расправе – в материале PROKAZAN.

Автор фото: фото взято из социальных сетей Валерия Хахина

Всё тело было исколото

В минувшие выходные, пока вся страна праздновала День Танкиста, в элитном доме на 4 этаже в самом центре Казани около МВД и СИЗО жестоко убили бывшего замначальника Казанкого танкового училища Валерия Хахина.

«По предварительным данным, ему нанесли ряд ножевых ранений в зону спины и груди, а также эксперты зафиксировали травмы головы», — рассказал личный источник PROKAZAN из силовых структур.

В пресс-службе СК по РТ отказались как-либо комментировать трагедию.

Автор фото: фото взято из социальных сетей Валерия Хахина

В роковые выходные Хахин был в Казанском танковом училище, где проходила официальная часть празднования. На территории училища организовали слет выпускников всех годов с принятием присяги новобранцев. После была организована и неофициальная часть. Как сообщается, после неё погибший отправился домой.

«Камеры в подъезде не работали»

Тело 69-летнего Хахина нашла его супруга - экс-депутат Казгордумы и предприниматель Мария Горшуновой. Накануне она решила отправится на дачу. В воскресенье она уже вернулась домой около часа дня, но дверь в квартиру открыть не смогла, так как та была заперта изнутри. Валерий Рэмович на звонки не отвечал и дверь не открывал. Недолго думая, женщина вызвала сотрудников МЧС, чтобы те вскрыли дверь.

На момент публикации материала, в МЧС никак не прокомментировали события того страшного дня.

Автор фото: фото взято из социальных сетей Валерия Хахина

После вскрытия двери Мария начала искать супруга в каждой комнате, но всё безуспешно. В последний момент она решила открыть дверь в бойлерную, там то и нашла изрезанное тело Хахина, которое было завёрнуто в ковёр.

«В самом подъезде, по каким-то причинам, не работали камеры видеонаблюдения, посмотреть, кто заходил и выходил из подъезда пока нет возможности», — рассказал личный источник PROKAZAN из силовых структур.

Найти преступника по горячим следам не удалось. Сейчас дело находится под особым контролем.

Из военного в предприниматели

Лучший друг начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова Валерий Хахин родился 4 августа 1955 года. Вместе с Герасимовым они были студентами Казанского танкового училища.

Автор фото: фото взято из социальных сетей Валерия Хахина

«С начала учебы и до самого выпуска были вместе», — вспоминал Хахин об учебе с Герасимовым.

После окончания танкового училища Хахин отправился служить в армию, попав в Восточную Германию.

«Эта группа войск просуществовала 49 лет. Она включала в себя порядка двух миллионов человек, приблизительно 10 тысяч танков. Мы могли решать абсолютно любые задачи!», — вспоминал полковник на праздновании Дня ветеранов группы войск в 2016 году.

Службу в армии Хахин завершил в 1993 году и вернулся в Казань. Спустя несколько лет он начал вести предпринимательскую деятельность, открыв сеть семейного кафе, по последним данным, годовая выручка которого была 2 миллиона рублей в год.

Несмотря на бизнес, Хахин продолжал быть членом общественного движения «Союз танкистов России».

В пресс-службе самого Казанского танкового училища трагедию никак не прокомментировали, а лишь сбросили трубку. Также они до сих пор не выступили с официальными соболезнованиями родным и близким погибшего.