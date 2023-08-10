Лонгриды
· Алина Алмакаева

Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

Татарстан ожидает температура выше 30 градусов и дожди во второй половине августа
Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

МЧС

Подписаться в Telegram

Погодные катаклизмы до конца августа могут снова затронуть жителей Татарстана. Температура воздуха будет сильно выше климатической нормы, но не стоит забывать, что на дворе уже август и ночью столбики термометров могут опускаться до малых значений.

Будет выше климатической нормы 10 градусов

«Если в августе климатическая норма +18,5 градусов, то жителей Татарстана весь месяц будет сопровождать температура воздуха от +20 до +30 градусов», — рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Автор фото:1tv.ru

Ясная и жаркая погода ждёт жителей Татарстана лишь до середины августа. Так как идёт влияние периферии западного антициклона. Дальше должно наступить похолодание. Днём температура воздуха будет от +18 до +25 градусов. Ночью она может опускаться и до +12 градусов.

Не обойдётся и без осадков. Местами Казань будут накрывать кратковременные дожди.

Автор фото: Алмакаева Алина

«В этот период в основном будет сухая погода. Однако осадки тоже могут выпасть. Особенно на территории столицы республики. Температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. А ночью составит от +7 до +12 градусов», — говорит Людмила Паршина.

Стоит ли ждать нового урагана в Казани?

Специалист не исключает и появление разрушительной стихии, подобной той, которая обрушилась на территорию Татарстана 29 июля.

«Подобную непогоду стоит ждать. Так как сейчас атмосферный фронт с сильными дождями и ветрами приближается к территории Поволжья. На данный момент он подходит к Нижнему Новгороду. Мы не исключаем и приближение к республике. Да, он может быть не таким сильным, но быть начеку всё же стоит», — считает специалист.

Возможно, что непогода может и обойти стороной Татарстан. Так как на нашей территории господствует сухая погода. И совершенно нет подпитки для сокрушительной стихии.

В Казани начнется сезон дождей

Сейчас, по предварительным прогнозам синоптиков, жара в Татарстане продержится до 19 августа, 20 августа температура опустится до 26 градусов и начнутся дожди. Их пик придется на 21-22 августа, когда должно выпасть 9,6 и 8,3 мм осадков соответственно. Дожди синоптики прогнозируют до конца августа, а температура во второй половине месяца может снизиться и вовсе до 15-16 градусов днем.

К урагану оказались не готовы

Сильный ураган с порывами ветра до 27 метров в секунду сносил 29 июля всё на своём пути, ломал деревья, срывал кровлю крыш. Тогда не обошлось и без погибших. Стихия унесла жизни 11 человек, включая 4 детей. Тогда, несмотря на сообщения МЧС, многие отправились отдыхать на природу, чтобы скоротать зной. Кому-то это стоило жизни.

Больше всего пострадавших из Татарстана оказалось на озере Яльчик в соседней Марий Эл. Там погибли 8 человек, в том числе трое детей. Младшему из них не было и года.

Во время урагана житель Свияжска Павел Матвеев, несмотря на буйство стихии, отправился спасать оказавшихся в шторм на Волге несколько компаний. В результате его действий — удалось спасти 11 человек. Ему вручили грамоту, сертификат на премию в 50 тысяч рублей и водонепроницаемый смартфон. Награждение проводил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В МЧС рекомендуют внимательнее относиться к сообщениям о погодных условиях в Татарстане и в случае выпуска подобных предостережений, воздержаться от посещения природных объектов. Ветер в 27 метров в секунду считается 9-11 бальным штормом. В таких условиях находиться на воде также небезопасно.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

А ведь люди так живут: в Казани можно купить квартиру за 1 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

Идеальный пикник: чек-лист того, что нужно взять с собой в парк Черное озеро в Казани

специалисты по удалению плесени в деревянном доме

Новости Казани

день назад

Кружил в небе четыре часа: над Казанью заметили самолет-ретранслятор

Интересное в Казани

2 дня назад

Планирую строить из дерева: какой материал выбрать?

ремонт и обслуживание кофемашин в Санкт-Петербурге

Новости Казани

23 часа назад

Общая сумма достигает 250 тысяч: в Казани изберут меру пресечения главе медколледжа

Лонгриды

час назад

Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

Новости Татарстана

19 часов назад

Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

Новости Казани

день назад

Выполнят переустройство инженерных сетей: в Казани перекроют движение по улице Фучика

Новости Казани

22 часа назад

Расположат обломки исторических надгробий: в Казани появится новая пешеходная улица со смотровыми
Новости Казани
день назад

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Откроют уже в декабре: стало известно о завершении работ на трассе, соединяющей Казань с Москвой

Важное в РТ

17 минут назад

Объем кредитования ИП и ООО сегмента малого бизнеса в первом полугодии 2023 года в Приволжье составил более 25,5 млрд рублей

Интересное в Казани

19 часов назад

Обзор на пригород Казани: какой район выбрать для собственного дома?

Новости Татарстана

час назад

Обрушилась одна из плит: аварийный мост через Суксинку в Татарстане отремонтируют за 79 миллионов

Новости Татарстана

2 часа назад

Стоимость проекта - больше трех миллионов: в Татарстане отреставрируют одно из зданий обсерватории Энгельгардта
Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище
Новости Татарстана
час назад

Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище

Новости Татарстана

2 часа назад

Год не обошелся без потрав: в восьми районах РТ зафиксировали мор пчел

Новости Татарстана

3 часа назад

Необходимо заранее выбирать маршрут: на трассе «Казань — Оренбург» ограничили скорость и сузили проезжую часть

Новости Казани

3 часа назад

Нашли видео в интернете: в Казани бизнесмен получил штраф за дискредитацию армии РФ
Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить
Новости Казани
час назад

Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить