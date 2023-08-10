Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе
МЧС
Погодные катаклизмы до конца августа могут снова затронуть жителей Татарстана. Температура воздуха будет сильно выше климатической нормы, но не стоит забывать, что на дворе уже август и ночью столбики термометров могут опускаться до малых значений.
Будет выше климатической нормы 10 градусов
«Если в августе климатическая норма +18,5 градусов, то жителей Татарстана весь месяц будет сопровождать температура воздуха от +20 до +30 градусов», — рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Ясная и жаркая погода ждёт жителей Татарстана лишь до середины августа. Так как идёт влияние периферии западного антициклона. Дальше должно наступить похолодание. Днём температура воздуха будет от +18 до +25 градусов. Ночью она может опускаться и до +12 градусов.
Не обойдётся и без осадков. Местами Казань будут накрывать кратковременные дожди.
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«В этот период в основном будет сухая погода. Однако осадки тоже могут выпасть. Особенно на территории столицы республики. Температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. А ночью составит от +7 до +12 градусов», — говорит Людмила Паршина.
Стоит ли ждать нового урагана в Казани?
Специалист не исключает и появление разрушительной стихии, подобной той, которая обрушилась на территорию Татарстана 29 июля.
«Подобную непогоду стоит ждать. Так как сейчас атмосферный фронт с сильными дождями и ветрами приближается к территории Поволжья. На данный момент он подходит к Нижнему Новгороду. Мы не исключаем и приближение к республике. Да, он может быть не таким сильным, но быть начеку всё же стоит», — считает специалист.
Возможно, что непогода может и обойти стороной Татарстан. Так как на нашей территории господствует сухая погода. И совершенно нет подпитки для сокрушительной стихии.
В Казани начнется сезон дождей
Сейчас, по предварительным прогнозам синоптиков, жара в Татарстане продержится до 19 августа, 20 августа температура опустится до 26 градусов и начнутся дожди. Их пик придется на 21-22 августа, когда должно выпасть 9,6 и 8,3 мм осадков соответственно. Дожди синоптики прогнозируют до конца августа, а температура во второй половине месяца может снизиться и вовсе до 15-16 градусов днем.
К урагану оказались не готовы
Сильный ураган с порывами ветра до 27 метров в секунду сносил 29 июля всё на своём пути, ломал деревья, срывал кровлю крыш. Тогда не обошлось и без погибших. Стихия унесла жизни 11 человек, включая 4 детей. Тогда, несмотря на сообщения МЧС, многие отправились отдыхать на природу, чтобы скоротать зной. Кому-то это стоило жизни.
Больше всего пострадавших из Татарстана оказалось на озере Яльчик в соседней Марий Эл. Там погибли 8 человек, в том числе трое детей. Младшему из них не было и года.
Во время урагана житель Свияжска Павел Матвеев, несмотря на буйство стихии, отправился спасать оказавшихся в шторм на Волге несколько компаний. В результате его действий — удалось спасти 11 человек. Ему вручили грамоту, сертификат на премию в 50 тысяч рублей и водонепроницаемый смартфон. Награждение проводил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
В МЧС рекомендуют внимательнее относиться к сообщениям о погодных условиях в Татарстане и в случае выпуска подобных предостережений, воздержаться от посещения природных объектов. Ветер в 27 метров в секунду считается 9-11 бальным штормом. В таких условиях находиться на воде также небезопасно.