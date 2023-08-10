Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

Татарстан ожидает температура выше 30 градусов и дожди во второй половине августа

Погодные катаклизмы до конца августа могут снова затронуть жителей Татарстана. Температура воздуха будет сильно выше климатической нормы, но не стоит забывать, что на дворе уже август и ночью столбики термометров могут опускаться до малых значений.

Будет выше климатической нормы 10 градусов

«Если в августе климатическая норма +18,5 градусов, то жителей Татарстана весь месяц будет сопровождать температура воздуха от +20 до +30 градусов», — рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Ясная и жаркая погода ждёт жителей Татарстана лишь до середины августа. Так как идёт влияние периферии западного антициклона. Дальше должно наступить похолодание. Днём температура воздуха будет от +18 до +25 градусов. Ночью она может опускаться и до +12 градусов.

Не обойдётся и без осадков. Местами Казань будут накрывать кратковременные дожди.

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«В этот период в основном будет сухая погода. Однако осадки тоже могут выпасть. Особенно на территории столицы республики. Температура воздуха будет чуть выше климатической нормы. А ночью составит от +7 до +12 градусов», — говорит Людмила Паршина.

Стоит ли ждать нового урагана в Казани?

Специалист не исключает и появление разрушительной стихии, подобной той, которая обрушилась на территорию Татарстана 29 июля.

«Подобную непогоду стоит ждать. Так как сейчас атмосферный фронт с сильными дождями и ветрами приближается к территории Поволжья. На данный момент он подходит к Нижнему Новгороду. Мы не исключаем и приближение к республике. Да, он может быть не таким сильным, но быть начеку всё же стоит», — считает специалист.

Возможно, что непогода может и обойти стороной Татарстан. Так как на нашей территории господствует сухая погода. И совершенно нет подпитки для сокрушительной стихии.

В Казани начнется сезон дождей

Сейчас, по предварительным прогнозам синоптиков, жара в Татарстане продержится до 19 августа, 20 августа температура опустится до 26 градусов и начнутся дожди. Их пик придется на 21-22 августа, когда должно выпасть 9,6 и 8,3 мм осадков соответственно. Дожди синоптики прогнозируют до конца августа, а температура во второй половине месяца может снизиться и вовсе до 15-16 градусов днем.

К урагану оказались не готовы

Сильный ураган с порывами ветра до 27 метров в секунду сносил 29 июля всё на своём пути, ломал деревья, срывал кровлю крыш. Тогда не обошлось и без погибших. Стихия унесла жизни 11 человек, включая 4 детей. Тогда, несмотря на сообщения МЧС, многие отправились отдыхать на природу, чтобы скоротать зной. Кому-то это стоило жизни.

Больше всего пострадавших из Татарстана оказалось на озере Яльчик в соседней Марий Эл. Там погибли 8 человек, в том числе трое детей. Младшему из них не было и года.

Во время урагана житель Свияжска Павел Матвеев, несмотря на буйство стихии, отправился спасать оказавшихся в шторм на Волге несколько компаний. В результате его действий — удалось спасти 11 человек. Ему вручили грамоту, сертификат на премию в 50 тысяч рублей и водонепроницаемый смартфон. Награждение проводил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В МЧС рекомендуют внимательнее относиться к сообщениям о погодных условиях в Татарстане и в случае выпуска подобных предостережений, воздержаться от посещения природных объектов. Ветер в 27 метров в секунду считается 9-11 бальным штормом. В таких условиях находиться на воде также небезопасно.