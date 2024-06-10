«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

9 июня свой день рождения отметил Иннополис. В 2024 году городу-спутнику тысячелетней Казани исполнилось 9 лет. Рассказываем в новом материале PROKAZAN как прошёл день рождения наукограда.

Праздник для всех

Иннополис — тихий город. Здесь живут программисты, стартаперы, студенты местного вуза, работают технопарки, около 300 IT-компаний, заведения для местных, ездят роверы и беспилотные такси.

Но на один воскресный день техноград стал шумным и ярким. 9 июня город отмечал свой девятый день рождения.

«Восьмилетие Иннополиса было гораздо скромней. А в этом году мы хорошо поработали и смогли устроить себе такой большой праздник», — сказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

И с градоначальником невозможно поспорить — праздник действительно вышел большим и предназначался всем от мала до велика.

День рождения города начался с детского спектакля от Санкт-Петербуржского театра «Небесная карусель» — актёры с длинными накладными носами и в причудливых синих костюмах с перьями показали детям пластический спектакль о мире снов.

Автор фото: Полина Сластникова

В это же время заработал большой фуд-корт. Гостей праздника встретили яркие разноцветные вагончики и предложения на любой вкус: от авторского кофе до шашлыка и бургеров, приготовленных прямо на огне.

Автор фото: Полина Сластникова

Людей на площади у университета Иннополисf становилось больше с каждым часом. Актёры и аниматоры после театрального представления развлекали детей. Мыльные пузыри, рисование, аквагрим, интерактивные игры на компьютере. Для каждого ребёнка нашлось что-то своё.

Автор фото: Полина Сластникова

Взрослые же стекались к главной сцене, танцевали, сидели на травке и занимали насыпные кресла в амфитеатре — праздник никого не обошёл стороной, все ждали концертную программу.

Автор фото: Полина Сластникова

Бодрый Stand-Up и маленькая неловкость

Ведущим мероприятия стал участник «Stand-Up» на ТНТ и комик казанского Stand-Up клуба Артур Шамгунов. Юморист бодро раскачивал толпу, вовлекал гостей мероприятия в активности и не переставал шутить.

Автор фото: Полина Сластникова

«В любом другом городе в центре танцпола уже давно отжигал бы кто-то пьяный, но мы в Иннополисе, а значит отдыхаем культурно», — острил Шамгунов, подчёркивая исключительность города-именинника.

Но не обошлось и без эксцессов. Например, на вопрос ведущего: «Рады ли мы новым жителям в Иннополисе?»; можно было услышать довольно громкие «Нет!» от некоторых зрителей. Видимо, кто-то из местных не очень рад приезжим, но настроение это никому не испортило. Судя по аплодисментам — солидная часть гостей приехала на день рождение Иннополиса из Казани.

Автор фото:Полина Сластникова

Предложение руки, новая песня в подарок и IOWA

Концертная программа тоже была внушительной. Первыми выступала группа «Нееет, ты что» из Дагестана. Среди зрителей нашлось множество фанатов творчества ребят, и они смогли вдоволь насладиться любимой музыкой — группа выступала почти час. Можно сказать, отыграли концерт.

Второй выступала певица Минаева — финалистка шоу «Песни» на ТНТ и артистка лейбла «Gazgolder». Ксения начала своё выступление с хита «На ощупь» и после исполнения получила предложение выйти замуж за одного из зрителей — текст предложения он запустил на экране смартфона бегущей строкой. По признанию самой Минаевой, она растерялась и вовсе не ожидала такого поворота.

Автор фото: Полина Сластникова

Также Минаева исполнила одну из своих песен вместе с фанаткой. Певица спустилась со сцены и позволила зрительнице спеть припев в микрофон. Завершила своё выступление Минаева неожиданным подарком: она исполнила гостям дня рождения Иннополиса новую песню, официальный релиз которой состоится лишь 14 июня.

Завершила мероприятие хедлайнер дня рождения Иннополиса — IOWA. К выступлению певицы уже вся площадь была заполнена людьми.

Автор фото: Полина Сластникова

Фонограмма заиграла чуть раньше появления певицы на сцене, но все так ждали её выступления, что вовсе не обратили на это внимание — яркие хиты IOWA взбудоражили разгорячённую толпу.

Искрометное и зажигательное выступление IOWA завершили праздник. В этом году день рождение Иннополиса прошло без традиционного салюта, впрочем, как День Победы в Казани месяц назад.

Несмотря на маленькие проколы, можно сказать, что День Рождения самого молодого города прошёл на «Ура». Гости веселились, танцевали, пели, радовались празднику и прекрасной летней погоде — все остались довольны. Мы в свою очередь также поздравляем Иннополис с прошедшим днём рождения и ждём следующего года, чтобы отметить с наукоградом его первый десятилетний юбилей.