Топ-3 самых дорогих и самых дешевых квартир Казани

В августе 2023 года рынок вторичной недвижимости в Казани насчитывает больше пяти тысяч предложений. Варианты самые разные — комнаты в бывших общежитиях, стандартные двушки и трешки, пятикомнатные квартиры со свободной планировкой — все зависит лишь от суммы, на которую готов платить покупатель.

PROKAZAN составил рейтинг самых дорогих и самых доступных квартир столицы Татарстана. Мы также пообщались со специалистом в сфере недвижимости — Анной Костыркиной. Она является руководителем агентства недвижимости «АртХаус».

Что происходит на рынке недвижимости?

По словам специалиста, цена на вторичную недвижимость складывается и изменяется под влиянием нескольких факторов:

Ставка на ипотеку;

Цена и условия покупки новостройки;

Общая мировая политика и картина происходящего.

На данный момент, как заявляет специалист, на вторичном рынке наблюдается рост спроса:

«На рынке вторичной недвижимости активный спрос, причем за последний месяц мы наблюдаем как цены на квартиры выросли на 5-7%. Сейчас выгодно продавать, когда есть интерес у покупателей. Причина покупки ясна: рубль нестабилен, люди хотят вложиться в более понятный актив — бетон и квадратные метры. Плюс к этому наложился сезонный студенческий спрос. Поэтому сейчас выгодно продавать».

Совсем скоро закончится лето и придет новый, осенний сезон. Как выше говорила Костыркина, он отличается потоком студентов, однако это не единственное, что может ждать покупателей и владельцев недвижимости в ближайшие месяцы:

«Что ждем осенью? Сентябрь — активный спрос для студентов. Еще не все всё купили. Что будет дальше? Тут все зависит от заседания ЦБ, которое состоится 15 сентября».

Специалист рассказала насколько часто меняется рынок недвижимости, отметив, что это не самая стабильная ниша. С ее слов, специалисты проводят серьезную подготовительную работу, чтобы понять, какое время в ближайшем будущем может стать наиболее выгодным для покупки или продажи:

«Как я уже говорила: есть сезонность, но и есть определенная мировая нестабильность, которая так же может являться двигателем как к росту, так и к спаду продаж. Сейчас ее не предугадать. Можно проснуться и в один прекрасный день все изменится как 24 февраля. Поэтому мы ежедневно отслеживаем: что происходит в новостях и наблюдаем за тем, как это отражается на банковских продуктах, как реагируют на это застройщики. И примерно видим какие тенденции в ближайшие две недели будут на рынке недвижимости».

Топ самых дорогих и доступных квартир столицы

Пятикомнатная квартира за 199 миллионов рублей

На улице Шоссейной в Казани расположился «самый видовой пентхаус города» — квартира с самым высоким ценником в Казани, если судить по актуальным объявлениям. Общая площадь квартиры — 475 кв. м, планировка свободная. Отмечается, что у владельца будет лифт до собственной квартиры и «весь город на ладони». На данный момент, судя по фото, помещение может похвастаться шикарной панорамой и голыми стенами.

Трехкомнатная квартира за 160 миллионов рублей

На Федосеевской можно приобрести двухуровневую квартиру, находящуюся в ЖК премиум класса. Ее площадь — 264,4 кв. м. Отмечается, что из окна открываются великолепные виды на исторический центр и Казанку, а в самой квартире остается полностью эксклюзивная дизайнерская мебель и бытовая техника. Фотографий интерьера владелец не прилагает, но уточняет, что, помимо мебели, в помещении выполнено «эффектное освещение», которое делает каждую комнату «неповторимой».

Пятикомнатная квартира за 130 миллионов рублей

Завершающая топ-3 самых дорогих квартиры Казани недвижимость находится на улице Касаткина. Площадь квартиры 350,3 кв. м. Как говорится в объявлении, это светлый пентхаус, выходящий на три стороны, который оформлен в стиле «Спокойная классика». Квартира зонирована на два крыла, которые могут похвастаться террасами, несколькими спальнями с гардеробными и даже хамамом.

В Казани выставлены на продажу 27 квартир или долей в квартирах стоимостью до 1,5 млн рублей.

Однокомнатная квартира за 1 миллион 99 тысяч рублей

Тройку наиболее доступных квартир Казани открывает однушка, расположенная на Мамадышском тракте. Ее площадь 11,2 кв. м. Отмечается, что помещение находится в статусе квартиры, но, по сути, является комнатой, жилая площадь которой 6,2 квадрата. Отдельно обращается внимание на спокойных соседей и ухоженный коридор, придающий ощущение домашнего уюта.

Квартира-студия за 1 миллион 180 тысяч рублей

Недвижимость расположена на Теплично-Комбинатской улице, площадь квартиры — 14 кв. м. Если в названии говорится о квартире-студии, то уже позже выясняется, что по сути это комната в трехкомнатной квартире. Отмечается, что помещение отлично подойдет как для сдачи, так и для личного проживания. Обращают внимание владельцы недвижимости на тихое местоположение и близость остановки общественного транспорта.

Квартира-студия за 1 миллион 290 тысяч рублей

Заключительная в топе наиболее доступных квартир — очередная квартира-комната, расположенная на улице Нурихана Фаттаха. Отмечается, что у объекта статус квартиры, в комнате есть все необходимо для жизни, в том числе и туалет с душевой кабиной. Отдельно обращается внимание вновь на тихих соседей и развитую инфраструктуру.

Очень оригинально в квартире расположен душ — непосредственно у входа в жилплощадь.