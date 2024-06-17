«Приходят люди, чтобы поругаться»: один день из жизни бариса

В наше время работа очень нужна уже не только студентам, но и даже школьникам, которым, казалось бы, сейчас надо отдыхать, пока есть возможность. Есть очень много мест, где можно начать зарабатывать, ничего не зная, потому что уже на месте всему обучат и все покажут. Одна из подобных профессий – это бариста бабл-ти, причем не только в кофейне. Корреспондент PROKAZAN решил на время поменять профессию и раскежет об особенностях этого ремесла.

Что такое эти бабл?

Бубл, бабл, кружочки, шарики, боллы, тапока — такие названия слышали бариста в одной из точек продажи bubble tea в Казани. Как оказалось, шарики бывают двух видов: тапиока и джус-боллы. Тапиока — это крахмалистые шарики, которые прекрасно жуются. Конкретного вкуса сами по себе не имеют, но в сочетании с молочными напитками раскрываются с наилучшей стороны. А вот название джус-боллов говорит само за себя — это шарики с концентрированным соком разных кусов внутри, их оболочка делается из морских водорослей. Этот вид шариков лопается во рту, а за счет большого разнообразия фруктовых (и не только) вкусов их можно сочетать с самыми разными напитками.

Автор фото: PROKAZAN

Первый день на точке в торговом центре

Стажировка здесь начинается с открытия утренней смены и проводит её старший бариста. На работу необходимо приходить вовремя, чтобы успеть сделать заготовки на весь день. Кроме того, за опоздание выписывается штраф в 15 тыс. рублей. Однако делает это не вредный работодатель, а управляющая компания торгового центра, где все магазины и фудкорты в 10:00 уже должны быть открыты.

В первую очередь нужно знать, что продаешь. С видами шариков ознакомились, и, пожалуй, это было самое сложное. Сам напиток на 90% состоит из чая. Вместе с тем в него добавляются различные сиропы и кусочки фруктов по точным пропорциям.

После небольшого экскурса по меню, показывают, как заваривать чай и делать другие заготовки. Самое долгое, но крайне важное дело — варка тапиоку. В зависимости от производителя, время приготовления может отличаться, но в целом занимает не менее 30 минут. Старший бариста также покажет, как нужно наливать и украшать напитки.

Автор фото: PROKAZAN

Далее просто принимаешь заказы в команде со своими коллегами, готовишь и с улыбкой на лице отдаешь клиенту. Вечером закрытие смены происходит достаточно просто, процесс не требует особых объяснений: уборка рабочего места, составление ежедневного отчета, пересчет наличных и закрытие смены в кассе.

Минусы работы

Самый главный минус любой работы в сфере обслуживания — это работа с вредными или скандальными клиентами.

«От этого никуда не деться и не спрятаться: в один день к тебе приходит человек и начинает ругаться, что его заказ готовится слишком долго. Но ведь до этого мы предупреждали об ожидании, а вы согласились подождать 10 минут. Зачем после этого подходить через 3 минуты с вопросом: а мой заказ готов?», – рассказывает коллега-бариста.

На слуху случаи, когда приходили люди, словно с целью просто с кем-то поругаться. Такие не постесняются перейти на личность и даже оскорбить сотрудника. Впрочем, все заканчивалось хорошо и до серьезных разборок никогда не доходило.

«В такие моменты главное абстрагироваться от этой ситуации. Если ты все делаешь на совесть и согласно инструкциям, то переживать и принимать конфликты близко к сердцу не нужно», – советует старшая бариста Анастасия.

Автор фото: PROKAZAN

Второй минус касается заготовок. Сейчас открылся летний сезон, и люди стали чаще выходить на прогулки. Соответственно, и на точке в торговом центре регулярно большой поток клиентов. В такой суматохе иногда не успеваешь заново нарезать фрукты или заварить чай, в результате чего приходиться оправдываться перед клиентами и повышать время ожидания напитка.

Бариста – это работа с длинными сменами и все время на ногах. Сесть и спокойно отдохнуть несколько минут можно только в туалете либо на 15 минутном перерыве на обед, в остальное время ты метаешься по точке и готовишь напитки без остановки. Тоже жирный минус в копилку этой профессии.

Автор фото: PROKAZAN

Минусов будто не так уж и много, хотя они достаточно тяжело ощущаются в процессе работы. Но все же они не так тяготят, если на точке дружелюбный и понимающий коллектив. В целом хорошее окружение на любой работе, помогает справиться с трудностями, однако в общепите понимающие коллеги не дадут сойти с ума от ежедневной рутины сферы обслуживания.

«В общепит идут работать только ненормальные, но нам так даже веселее. Ещё ни в одном месте я не видела настолько сплоченную команду, как у нас. Бывает тяжело, но я рада, что попала сюда», – поделилась одна из сотрудниц София.

Работа непростая, но и оплата соответствующая. По словам уже опытной бариста, проработавшей на точке больше полугода, даже подросток сможет зарабатывать в месяц 30 тысяч. И это без учета бонусов от компании в виде оплаты за выполнение ежедневного плана.

Отдельный плюс работы бариста – это доступность и быстрое обучение. Пожалуй, единственными требованиями к добровольцу являются ответственность и готовность действительно работать.