«Дорога разрушена, воды нет»: чем обернулось противостояние застройщика «Баунти» с жителями Тукаевского района

В Тукаевском районе местные жители требуют отремонтировать разбитую поселковую дорогу

Жители поселка Новый в Тукаевском районе Татарстана уже перекрывали центральную дорогу поселка и готовы повторять свою акцию. Они протестуют против уничтожения дороги, по которой ежедневно ездит более 100 грузовиков. Жители уверены, что для грузовых машин их поселковая дорога не предназначена, а застройщик должен был построить к своему объекту собственную дорогу. Между тем новый ЖК — уже является частью поселка, как так получилось и кто вынужден будет восстанавливать дорогу сейчас разбирался PROKAZAN.

Больше ста грузовиков ежедневно

В Татарстане достаточно часто земли сельхозназначения становятся землями для строительства новых жилых массивов — как правило речь идет об индивидуальной жилой застройке. При этом, часто строительные компании просто делят участки, некоторые возводят коттеджи, а инфраструктуру уже вынуждены создавать местные власти, у которых на содержание уже существующей инфраструктуры денег нет.

Проблемы в поселке начались в далеком 2013 году, когда началось возведение «Баунти», проблема усугубилась к 2021 году, когда дорога фактически пришла в аварийное состояние. Сейчас по ней уже небезопасно ездить.

«Машины с грузом проезжают по центральной дороге нашего посёлка. По ней и дети идут в парк, и мамы с колясками гуляют, тут же многотонники с грузом проезжают. Больше ста таких автомобилей ежедневно ходят туда и обратно. Какая дорога такое вытерпит», — говорит местный житель Александр Алпацкий.

Кроме того, из-за строительной техники погиб ребёнок. В начале июля этого года, 17-летняя девочка на лошади возвращалась с Сабантуя. Скакун испугался проезжающего мимо КАМАЗа и скинул наездницу. В результате девушка оказалась под колесами грузового автомобиля.

Автор фото:Набережные Челны Life

«Если бы была объездная дорога, то тогда трагедию можно было бы избежать. КАМАЗ бы не ехал по этому пути к нам в посёлок. И совсем молодая девочка, у которой всё ещё только было впереди, осталась бы живой», — говорит местный житель посёлка Новый.

Денег нет, но вы держитесь

Фактически «Баунти» сейчас является частью поселка Новый, а значит ответственность за всю инфраструктуру, положенную населенному пункту несет районная администрация.

Редакция PROKAZAN обратилась за комментарием к главе Тукаевского района Фаилу Камаеву. Чиновник заявил, что с корреспондентом не готов разговаривать по телефону.

«Если вам что-то нужно, то приезжайте лично. А под запись и по телефону я говорить не буду», — сказал глава Тукаевского района.

На официальный запрос в администрацию района, на момент публикации, ответ также не получен.

Сельхозземли стали неожиданно частью поселка

Участок, где расположен «Баунти» был землей сельхозназначения. Каким образом эти земли стали частью поселка, местные жители не знают. В новом генплане, который был принят в 2022 году — эта земля уже является не сельскохозяйственной и предназначена для малоэтажной застройки.

Таким образом, район взял на себя обязательства по содержанию новой территории, строительству там дорог и других инфраструктурных объектов: школ, детсадов, медицинских учреждений, как того требует федеральное законодательство. Обязательсво взял, но денег нет даже на дорогу.

Жители посёлка неоднократно обращались к Камаеву с просьбой построить дорогу. Ответ чиновника оказался по смыслу, как знаменитая фраза Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».

«Тукаевский муниципальный район активно застраивается, ежегодно вводится более 110 тысяч кв метров жилья. На сегодняшний день остро стоит вопрос обеспечение инфраструктурой жилой застройки, в том числе и транспортной инфраструктурой. Район ежегодно принимает участие в республиканских программах дорожных работ, но выделяемых средств недостаточно, чтобы покрыть высокую потребность в строительстве дорог, — говорится в ответе главы Тукаевского района.

При этом, это далеко не единственная проблема в районе, решение которой тянется годами. Будь то дорога для многодетных семей в Подсолнухах или ремонт магистрали в Белоус (последнего добились только после судебного решения).

Застройщик: «Компромисс нашли»

Застройщиком объекта выступает «Центральное АН». Его руководитель Рамиль Гумеров в разговоре с корреспондентом PROKAZAN заявил, что претензии жителей необоснованные.

«Претензия людей необоснованная. Проезжать по дороге можно. Так как произошло расширение населённого пункта, а других заездов нет. Дорога в план района внесена. В течении 2-3 лет объездной путь появится», — говорит Гумеров.

Автор фото:tuganaylar.ru

Кроме того, Гумеров заверил, что с местными жителями посёлка Новый найден компромисс. Вот только они почему-то об этом не знают.

«Да какой там компромисс. Нас обещаниями только кормят. Мол, через 5 лет дорога будет. Но через это время и «Баунти» уже будет достроен, а застройщик и вовсе себя банкротом признает, чтобы никакие объездные не строить. Они портят нашу дорогу. Сказали, что все ямы залатают. Да, залили битумом, вот только через день на этом месте опять яма. Тут дело не только в дороге, но и в нашей безопасности. Мы за жизнь детей опасаемся», — говорит местный активист Александр Алпацкий.

Местные жители устали бороться с недобросовестным застройщиком, и установили ограничения на дороге для большегрузов.

«Мы получили все необходимые разрешения от ГИБДД, главы района и установили ограничители для больших автомобилей. Что представляли собой ограничители. Это были две перекладины на столбе, чтобы высокие автомобили, как КАМАЗ, не могли проехать. Но водители Гумерова их сорвали и просто заплатили штраф», — рассказывает местный житель.

«Ни воды, ни дороги»

Помимо проблем с дрогой у жителей посёлка Новый из-за нового соседа появились проблемы и с водоснабжением. По словам местных жителей, Гумеров установил водные насосные станции к скважине местных жителей.

Автор фото:tukay.tatarstan.ru

«У нас вечером почти никогда не бывает воды. Гумеров установил всю свою аппаратуру к нашему колодцу с водой. И спокойно качает её. Соответственно вода до нас не доходит», — говорит местный житель.

Как отмечают пострадавшие, местная власть про это не знала. Так как проекта на присоединение к водной скважине нет.

«Гумерова вызывали в администрацию. А толку то, он просто обещает всё исправить. Но как итог, всё остаётся по-прежнему», — говорит Андрей.

Застройщик мог возвести временную дорогу из бетонных блоков

Если застройщики, которые возводят многоквартирные дома все больше вкладываются в смысловую нагрузку ЖК — создают дворы без машин, придумывают концепции и создают по-настоящему уникальные проекты, то в ИЖС еще не всегда это работает.

Чтобы понять, как должен вести себя застройщик в подобных ситуациях, редакция обратилась за комментарием к гендиректору агентства недвижимости «Мастер», члену ассоциации риэлтеров «Казанский Риэлтор» Степану Коренюку.

«Отсутствие собственной дороги к поселку не повод отказываться от строительства. Это скорее причина построить собственную дорогу (на время строительства из бетонных плит), согласовать съезд с ГИБДД. Если же используются дороги, построенные по старым нормативным требованиям, в соответствии с которыми конструкция дорожного полотна рассчитана на осевую нагрузку равную шести тоннам, перевозчики эксплуатируют транспортные средства с кратным превышением», — говорит специалист.

По словам специалиста, в случае превышения установленный ограничений, перевозчику необходимо получать специальное разрешение, предварительно оплатив компенсацию наносимого вреда. При этом, полная масса транспортного средства, перевозящего делимый груз не должна превышать 40 тонн.

«По факту уже произошедшего разрушения перед строительными организациями должен быть поставлен вопрос о восстановлении автомобильных дорог, разрушенных в процессе перевозки строительных грузов с нарушением весовых параметров», — поясняет Степан Коренюк.

Диалог с жителями возможен?

Строительство объектов рядом с жилыми посёлками может наносить неудобство местным жителям. Особенно, если это касается эксплуатации местной инфраструктуры. Но далеко не все застройщики игнорируют просьбы и требования жителей. Как пример — проект коттеджного поселка «Европа» — в пригороде Казани.

Гендиректор компании-застройщика «ВМ Строй» рассказал PROKAZAN как строилось взаимодействие с жителями соседнего поселка.

«При строительстве нового поселка мы предпочитаем создавать свои дороги, специально предназначенные для грузового транспорта, чтобы не нагружать существующую инфраструктуру. Наша компания полностью признает свою ответственность за сохранность и восстановление инфраструктуры, которую мы используем. Если дорога подверглась повреждениям в результате наших строительных работ, мы обязуемся восстановить ее до первоначального состояния или даже улучшить, если это возможно и целесообразно. Один из наиболее позитивных примеров из нашей практики - это строительство коттеджного поселка "Европа". Мы заранее подготовили и прокладывали новые дороги для перевозки строительных материалов, ограничивая тем самым нагрузку на дороги соседнего поселка», — говорит генеральный директор «ВМ Строй» Ильназ Абдуллин.

После обращения местных жителей в СМИ, с ними собирается встретиться глава района Фаил Камаев. Предварительно встреча состоится в начале следующей недели. После запроса PROKAZAN в адрес администрации района, на активистов поселка, по некоторым данным, уже начали оказывать административное давление.