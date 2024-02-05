Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Минувший январь выдался действительно аномальным. Начало года ознаменовалось лютыми морозами, которые продержались почти до Старого Нового года, а на смену пришли снегопады. Пришлось даже ввести план «Буран». Дороги и дворы чистились, что называется, в три смены, но справиться с последствиями сихии не всегда удавалось, ведь на смену одним снегопадам приходили другие.

Миллион тонн убранного снега

В результате только в январе с улиц Казани вывезли порядка 600 тысяч тонн снега, а с начала зимы с дорог столицы Татарстана уже убрали порядка миллиона тонн снега. Таких показателей в истории города еще не было.

Возникает логичный вопрос, а что будет в феврале? Удивит ли последний месяц зимы так, как это удалось сделать январю или же наоборот, погода устаканится и порадует жителей Казани теплом и солнцем? Об этом корреспондент PROKAZAN поговорил с кандидатом наук, доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимуром Аухадеевым.

«Среднемесячная температура в январе составила -13 градусов, в то время как в норме она составляет -10. Поэтому он войдет в историю как аномально холодный», - отмечает Аухадеев.

Первый раз за 14 лет

В Татарстане уже давно не было таких январей, среднемесячная температура которых была бы значительно ниже нормы. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2010 году. Впрочем, тот январь был еще более холодным, чем этот: его среднемесячная температура была около -17 градусов.

Фото: Prokazan.

Еще один аномально морозный январь выдался в 2006 году. Тогда среднемесячная температура составила -16,1 градус.

А одним из самых холодных январей в Татарстане был январь 1969 года. Его среднемесячная температура составляла вообще -22,1 градуса, отмечает специалист. Но сейчас такой погоды зимой уже не бывает.

«Глобальное потепление проявляется за счет теплых зим. Но в то же время повышается нервозность климата, которая выражается в резких скачках температуры, когда идут резкие волны тепла или холода. Это связано с тем, что увеличивается меридиональность процесса переноса воздушных масс, когда он идет с севера на юг и с юга на север», - прокомментировал Аухадеев.

Таких снегопадов не было 58 лет

Отметим, что, например, январь 2020 года, напротив, был одним из самых теплых январей за последнее десятилетие. Его среднемесячная температура составляла всего лишь 3 градуса мороза. Еще один очень теплый январь был в 2007 году. Тогда среднемесячная температура была примерно такая же - в районе 3,2 градусов ниже нуля.

Фото: kzn.ru.

Январь-2024 войдет в историю метеонаблюдений в Татарстане не только как аномально холодный, но и как аномально снежный. Высота снежного покрова превысила 70 сантиметтров при норме в 45.

В последний раз аномально снежный январь отмечался в 2011 году. Тогда на конец месяца высота снежного покрова была еще выше - достигала 87 сантиметров. А до 2011 года такой рекорд был зафиксирован только в 1966 году. 58лет назад высота снежного покрова на конец января составляла 71 сантиметр.

Что ждать в феврале

По предварительным прогнозам, среднемесячная температура в феврале будет выше климатической нормы (а для февраля она составляет -9,8 градусов). Какое количество осадков выпадет в следующем месяце, еще точно не известно. Однако вероятнее всего, их тоже будет немало. Так что, вероятно, последний месяц зимы еще удивит жителей Татарстана.

«Зимой тепло тогда, когда наблюдается повышенная циклоническая активность, то есть, когда много циклонов. А они несут с собой осадки. И если циклоническая активность будет повышенной, то, скорее всего, и осадков будет много», - говорит Аухадеев.

Фото: kp.ru.

Напомним, что ранее синоптик прогнозировал, что нынешняя зима будет довольно короткой, а погода будет теплее, чем обычно. Дело в том, что проявится такое глобальное явление, как Эль-Ниньо – аномальное потепление предповерхностного слоя Тихого Океана.

Поскольку он большой, за счет этого происходит выброс тепла в климатическую систему. Отклик от таких ситуаций, как правило, наблюдается в большей части земного шара. Поэтому, по мнению климатологов, 2024 год может стать годом температурных рекордов. То есть, он может быть еще теплее, чем 2023-й.