Лайфхаки

Тёплая зима без иллюзий: 6 способов подготовиться к слякоти и гололёду

Роман Медников Автор статьи
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Тёплая зима многим кажется подарком: меньше сильных морозов, легче выйти из дома, да и счёт за отопление, как будто, не должен пугать. Но это не строгая наука в духе «чем теплее, тем проще». На практике около нуля проблем бывает даже больше: утром лужа, к вечеру каток, а на следующий день снова мокрый снег. Я не раз замечал, что именно такая погода выматывает сильнее всего — не холодом, а постоянной сыростью и ощущением, что улица каждый день подкидывает новый сюрприз.

Синоптики действительно говорят о мягкой зиме с отклонением от привычных значений в сторону тепла. Это не значит, что снега и морозов совсем не будет. Скорее наоборот: оттепели будут чередоваться с похолоданиями, а значит, главная задача — подготовиться не к одной погоде, а сразу к нескольким сценариям.

Что в тёплой зиме неприятнее всего

Самая коварная часть такой погоды — переходы через ноль. Днём всё тает, под ногами мокрая каша, а ночью поверхность быстро схватывается льдом. В итоге привычный маршрут до магазина внезапно превращается в полосу препятствий.


  • Гололедица появляется быстро и не всегда заметна, особенно если лёд скрыт под тонким слоем воды или снега;

  • Мокрый снег тяжелее обычного, он липнет к обуви, одежде, веткам деревьев и всему, что не успели убрать;

  • Сырость ощущается сильнее, чем ожидаешь по термометру: при нуле и ветре мёрзнешь не меньше, чем в более сухую морозную погоду;

  • Дороги и дворы становятся непредсказуемыми: утром рыхло, днём мокро, вечером скользко.

Я однажды вышел из дома в обуви, которая казалась вполне зимней, но без нормальной защиты от влаги. Через двадцать минут ноги уже промокли, а дальше весь день хотелось только одного — вернуться и переобуться. После этого к тёплой зиме я стал относиться серьёзнее, чем к обычному морозу.

Лайфхак: перед выходом смотрите не только на температуру, но и на время суток. Если днём около нуля, а к вечеру обещают минус, лучше сразу выбирать более устойчивую обувь и идти осторожнее на участках с лужами — именно там потом появляется самый неприятный лёд.

Как подготовить дом и двор без лишней суеты

Из-за влажного ветра и частых оттепелей жильё тоже требует внимания. Тут не нужны сложные решения: чаще всего выручают базовые проверки, которые многие откладывают до первого серьёзного дискомфорта.


  • Проверьте уплотнители на окнах. Если от створки тянет, сырой холод ощущается особенно быстро;

  • Осмотрите входную дверь. Даже небольшой зазор зимой начинает раздражать сильнее, чем кажется осенью;

  • Уберите с подоконников и балкона всё, что боится постоянной влаги и перепадов температуры;

  • Если есть участок или дорожка у дома, держите под рукой песок или готовую противогололёдную смесь, чтобы не искать её в последний момент.

На одном из российских сайтов о доме я встречал простой совет: сначала искать не «большую проблему», а мелкие утечки тепла и влаги. Я попробовал пройтись по квартире без спешки, потрогать рамы, посмотреть углы у балконной двери — и нашёл слабое место буквально за пять минут.

Лайфхак: в ветреный день медленно проведите ладонью вдоль рамы окна и нижней части двери. Если чувствуется движение воздуха, лучше заняться этим сразу, не дожидаясь сырой недели, когда в комнате станет ощутимо неуютно.

Для частного дома или дачи тёплая зима тоже не всегда удобна. Земля может подтаивать, а потом снова промерзать. Из-за этого садовые посадки переживают сезон неровно. В таких условиях обычно советуют заранее прикрыть прикорневую зону растений мульчей, чтобы перепады были мягче. Это не чудо-средство, но как базовая защита работает разумно.

Одежда, обувь и вещи, которые действительно спасают

В такую зиму важнее не «самая тёплая» вещь, а та, что спокойно переносит влагу, снег и грязь. Красивые решения без защиты от воды быстро сдают позиции. Тут я бы не гнался за модой: промокшие ботинки очень быстро возвращают к реальности.


  • Обувь лучше выбирать с рельефной подошвой и защитой от влаги, а не только по внешнему виду;

  • Верхняя одежда удобнее та, которую легко очистить от мокрого снега и брызг;

  • Запасные носки или тонкий пакет для мокрых вещей в сумке зимой иногда полезнее, чем кажется;

  • Светоотражающие элементы на одежде и сумке зимой не лишние: в слякоть и сумерки видимость хуже обычного.

У меня лучше всего сработал простой принцип: если вещь жалко испачкать, значит, для сырой зимы она, скорее всего, не основная. В такую погоду практичность выигрывает почти всегда.

Лайфхак: поставьте у входа отдельный поднос или коврик для мокрой обуви. Мелочь, но он спасает пол от постоянных разводов и избавляет от раздражающего ощущения, что прихожая всё время сырая.

Елена Сергеева, жительница Казани: «У нас прошлой зимой было именно так: утром снег, днём вода, а вечером уже скользко. Я заранее поставила в прихожей поддон для обуви и купила простую смесь для дорожки у дома — вроде мелочь, а жить стало заметно спокойнее».

Что проверить в машине и по дороге на работу

Для автомобилистов мягкая зима часто оказывается не мягкой вовсе. Мокрый снег, грязь на стекле, каша на дорогах и неожиданный лёд требуют не героизма, а обычной внимательности. Даже если машина ведёт себя нормально, несколько пунктов лучше не откладывать.


  • Проверьте состояние щёток стеклоочистителя: в мокрый снег слабые щётки сразу выдают себя;

  • Убедитесь, что тормоза работают предсказуемо, без неприятных сюрпризов;

  • Оцените состояние шин и не откладывайте сезонную проверку, если давно собирались;

  • Держите в машине щётку и скребок, потому что мокрый снег налипает быстрее, чем хочется.

Даже если вы не за рулём, маршрут стоит пересмотреть заранее. Зимой я стараюсь выбирать дорогу чуть длиннее, но с нормальным тротуаром и освещением. Пять лишних минут обычно лучше, чем попытка пройти коротким путём по утрамбованной ледяной каше.

Лайфхак: если у дома есть особенно скользкий участок, запомните его ещё в сухую погоду и держитесь там за привычную траекторию. Когда всё заметёт мокрым снегом, именно знакомый маршрут помогает не делать лишних резких шагов.

Тёплая зима — это не повод расслабляться, а скорее напоминание, что неприятности создаёт не только мороз. Главные спутники такого сезона — сырость, гололедица и постоянная смена условий. Если заранее проверить окна, подготовить обувь, привести в порядок двор и не откладывать мелкие бытовые меры, зима пройдёт куда спокойнее. Чуда не будет, но и ежедневной борьбы с погодой тоже можно избежать.

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