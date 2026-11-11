Т2 запустил голосового ассистента Лину с расшифровкой звонков
Голосовые ассистенты для звонков давно перестали быть редкостью, но обычно они работают по жёсткому сценарию: услышали ключевое слово, выдали заготовленную фразу. Здесь история немного другая. Т2 представил нового помощника Лину, и суть запуска в том, что сервис построен на генеративной языковой модели и должен поддерживать более живой разговор без набора шаблонных ответов.
Если говорить проще, Лина подключается к переадресованным входящим звонкам, когда абонент не может ответить: занят, вне сети или просто пропустил вызов. После разговора сервис отправляет расшифровку и краткое содержание в приложение оператора. На практике это выглядит полезнее, чем обычное уведомление о пропущенном звонке: можно сразу понять, кто звонил и по какому поводу, не перезванивая вслепую.
Что именно умеет новый ассистент
Главное отличие Лины от обычных голосовых ботов — попытка вести разговор не по набору заранее прописанных реплик, а с учётом контекста беседы. Компания заявляет, что ассистент понимает ход разговора, может уточнять детали и реагировать на нестандартные фразы.
- принимает входящие переадресованные звонки, если человек не ответил сам;
- работает с разными темами звонков, без жёсткой привязки к одному сценарию;
- может задавать уточняющие вопросы по ходу разговора;
- после завершения беседы отправляет полную расшифровку;
- дополнительно формирует краткую выжимку сути разговора.
Если без рекламного блеска, то самый понятный плюс тут не в самом слове «ИИ», а в том, что человеку не приходится вылавливать смысл из короткого сообщения вроде «вам звонили». Я сталкивался с подобными сервисами раньше, и больше всего в них раздражала именно сухость: непонятно, срочный был вопрос или очередной неудачный звонок. Когда есть краткое резюме, ориентироваться заметно проще.
Лайфхак: если вы часто пропускаете звонки по работе или из-за поездок по городу, стоит сразу проверить, куда приходят расшифровки. Чем меньше лишних переходов по приложению, тем выше шанс, что вы действительно их прочитаете, а не отложите на потом.
Как будут приходить сообщения после звонка
Т2 отдельно запустил для Лины и других ассистентов дополнительную функцию: расшифровки разговоров можно получать не только в приложении, но и в мессенджере MAX. Подключение, как сообщает оператор, настраивается в параметрах ассистента.
- основной канал получения информации — приложение Т2;
- доступно дублирование расшифровок в мессенджер MAX;
- подключение выполняется через настройки ассистента;
- пользователь получает и полную запись содержания, и краткое резюме.
Это кажется мелочью, но на деле канал доставки решает многое. У меня, например, любые полезные уведомления чаще замечаются в том сервисе, который и так открыт в течение дня. Если сообщение спрятано глубоко в приложении оператора, до него можно добраться только вечером. А если текст приходит туда, где вы и так переписываетесь, шанс не пропустить важное заметно выше.
Лайфхак: если решите включить дублирование, сначала убедитесь, что уведомления от мессенджера у вас не отключены. Иначе получится странная ситуация: функция работает, а пользы почти нет, потому что сообщение спокойно лежит без звука и без баннера.
Кому такой формат действительно пригодится
Оператор описывает Лину как ИИ-секретаря для деловых и личных коммуникаций. Это формулировка широкая, но в быту польза действительно просматривается в нескольких понятных случаях.
- тем, кто часто бывает на встречах и не может ответить сразу;
- родителям, которые нередко пропускают звонки в дороге или дома с детьми;
- людям, у которых телефон периодически вне сети;
- тем, кто устал перезванивать на незнакомые номера без понимания причины звонка;
- пользователям, которым важно быстро отделять значимые вызовы от второстепенных.
При этом я бы не ждал от такого помощника чуда. Любой разговорный сервис хорош ровно до того момента, пока собеседник говорит внятно, без шума и без попыток нарочно запутать систему. Так что здоровый скепсис здесь не помешает. Но как промежуточный фильтр между пропущенным звонком и необходимостью срочно перезванивать идея выглядит вполне рабочей.
Елена Сергеева, жительница Казани: «Я обычно не могу брать трубку днём, когда в разъездах по городу. Если после пропущенного звонка приходит не просто отметка, а нормальная расшифровка с кратким смыслом, разбираться становится гораздо легче. Особенно удобно, когда сразу видно, стоит ли перезванивать немедленно».
Где подключить и на что обратить внимание
По информации компании, подключить и настраивать сервис можно через витрину SafeWall в мобильном приложении оператора. Там же пользователь управляет параметрами ассистента.
- подключение доступно в мобильном приложении Т2;
- управление сервисом вынесено в витрину SafeWall;
- можно настроить способ получения расшифровок;
- ассистент дополняет уже существующую линейку голосовых помощников оператора.
Перед подключением я бы проверил две вещи. Во-первых, насколько вам в принципе нужен помощник на звонках, если вы редко пропускаете вызовы. Во-вторых, удобно ли вам читать такие расшифровки именно в приложении или лучше сразу настроить дублирование в MAX. Иногда сервис хороший, а впечатление от него портится из-за одной неочевидной настройки.
В итоге запуск Лины — это не просто ещё один голосовой бот с приятным именем, а попытка сделать обработку пропущенных звонков более осмысленной. Сильная сторона сервиса — расшифровка и краткое содержание разговора, а не сама громкая формулировка про искусственный интеллект. Если вы часто не берёте трубку, такой помощник может сэкономить время и убрать часть лишних перезвонов. Если звонков немного, ценность будет уже не такой заметной, но идея всё равно выглядит практичной.
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