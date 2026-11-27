На трассе М-7 «Волга» в Чувашии завершили монтаж восьми надземных пешеходных переходов. Речь идёт об участке с 623-го по 666-й километр в Моргаушском и Чебоксарском районах. Объекты сдали раньше плана: в этом сезоне по контракту собирались установить только четыре конструкции, а остальные перенести на 2027 год.

Новые переходы появились возле Рыкакасов, Калайкасов, Кадикасов, Питикасов, Вурманкасов, Сирмапосей, Абашево и Байсубаково. По данным Росавтодора, каждый из них представляет собой модульное стальное сооружение длиной более 80 метров и шириной 2,25 метра.

Конструкции защитили от ржавчины методом горячего цинкования. Стены закрыли монолитным поликарбонатом. Внутри уложили резиновое покрытие, установили тактильную плитку и подъёмники для маломобильных граждан.

Кроме самих переходов, на участке смонтировали габаритные ворота, чтобы защитить сооружения от слишком высоких грузовиков. Также подключили камеры видеонаблюдения и проложили новые тротуары рядом с трассой.

Сейчас на балансе Росавтодора в Чувашии числятся 4 подземных и 21 надземный переход. В следующем году программу расширения сети собираются продолжить: дорожники рассчитывают установить ещё 14 подобных конструкций.

Отдельно сообщается, что девятый запланированный переход возле Шобашкаркасов на 632-м километре трассы намерены построить в 2027 году.