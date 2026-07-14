Ученые доказали: мозг может работать в многофункциональном режиме

Исследователи из Джорджтаунского университета (США) выяснили, что мозг физически перестраивается при освоении навыка, превращая отработанные действия в автоматические. Результаты опровергают теорию о невозможности истинной многозадачности и объясняют, как мозг учится выполнять несколько дел одновременно, а не просто быстро переключаться между ними. 12 июля об этом сообщил журнал Science Daily.

В эксперименте добровольцы в течение 5–10 недель сортировали изображения автомобилей в мобильном приложении, пройдя более 30 тысяч испытаний. Ученые анализировали активность мозга с помощью фМРТ и ЭЭГ до и после тренировок. На начальном этапе задача активировала префронтальную кору, отвечающую за сознательные решения. Эта область обрабатывает только одну сложную задачу за раз, поэтому считалась главным препятствием для многозадачности.

Однако через несколько недель практики активность сместилась в височную кору, связанную с памятью и распознаванием сложных объектов. Первый автор исследования Патрик Кокс пояснил: длительные тренировки сформировали в височной доле новую избирательную область для конкретной категории. Это позволяет информации обходить «узкое место» во фронтальных отделах и поступать напрямую в центры реакции, освобождая кору для других задач.

Ученые отметили: чем лучше задача «выгружалась» из префронтальной коры, тем эффективнее участники справлялись со вторым делом одновременно с первым. По мнению авторов, это доказывает существование настоящей многозадачности за счет изменения нейронных цепей. Полученные данные могут помочь в изучении компульсивного поведения и вредных привычек, так как автоматические действия переходят в цепи, менее зависящие от сознательного контроля.