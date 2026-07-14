В РПЦ объяснили, чем грозит ношение одежды умерших

Православная церковь не запрещает людям носить одежду умерших родственников и пользоваться их личными вещами, если они сохранились в хорошем состоянии. Об этом заявил председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, церковное учение не связывает такие предметы с мистическими угрозами и не считает их источником духовной опасности. Представления о том, что вещи покойных могут навредить живым, Иванов назвал суевериями, которые не имеют отношения к православной традиции.

Родственники могут оставить себе одежду или другие предметы умершего, если ими еще можно пользоваться. В церкви советуют принимать подобные решения спокойно и разумно, не опираясь на страхи и народные приметы.

Если вещи не нужны семье, их можно передать тем, кто в них нуждается. Такой поступок в православии рассматривают как проявление милосердия и добрую память об ушедшем человеке.

Непригодную для дальнейшего использования одежду допускается выбросить. В церкви подчеркивают, что речь идет не о религиозном запрете, а о практических причинах — состоянии вещей, гигиене и невозможности их дальнейшего применения.

Священнослужители отмечают, что тревожное отношение к вещам умерших чаще связано с народными поверьями. В православии главным считают не сами предметы, а молитву об усопшем, сохранение памяти о нем и добрые дела.